«Ле-Ман» вернется в Лигу 1 впервые с 2010-го при присуждении технического поражения «Бастии». Игру команд остановили в добавленное время из-за файеров и дымовых шашек корсиканцев
Выход «Ле-Мана» в Лигу 1 отложен после инцидента на выездном матче против «Бастии» в последнем туре Лиги 2.
«Ле-Ману» нужна была победа на Корсике, чтобы подтвердить второе место в турнирной таблице. При счете 2:0 в их пользу игра была приостановлена после того, как болельщики «Бастии» бросили на поле файеры и дымовые шашки.
Несмотря на преимущество «Ле-Мана» со счетом 2:0 над корсиканцами, претендующими на выход в Лигу 3, их победа не была зафиксирована после отмены матча. Однако ожидается, что в ближайшие дни «Бастии» присудят техническое поражение со счетом 0:3.
Тогда «Ле Ман» вернется в высший дивизион впервые с 2010 года. В этом сезоне они потерпели всего четыре поражения в лиге, опередив по этому показателю чемпионов Лиги 2, «Труа».
«Ле-Ман» был приобретен бразильским фондом Outfield, среди акционеров которого Новак Джокович, Фелипе Масса и Кевин Магнуссен. Вратарь «Реала» Тибо Куртуа также инвестировал во французский клуб через инвестиционный консорциум NxtPlay.