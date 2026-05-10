ЭСК поддержала решение Буланова отменить гол Кордобы «Акрону»: «Нападающий «Краснодара» задерживал Бокоева обеими руками и получил незаслуженное преимущество»
ЭСК поддержала решение об отмене гола форварда «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Акрона» (1:0) в матче 28-го тура Мир РПЛ, который прошел 3 мая.
На 53-й минуте встречи Кордоба из вратарской площади замкнул прострел Лукаса Оласы. Главный арбитр Евгений Буланов, изучив повтор эпизода, не засчитал гол, объявив, что колумбиец нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве.
«Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот команды «Акрон» после видеопросмотра.
Решение: судья правильно отменил взятие ворот команды «Акрон» после видеопросмотра.
Голосование: большинство голосов.
Мотивировка:
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в единоборстве за позицию с игроком «Акрона» Маратом Бокоевым использовал обе руки для задержки защитника.
Ввиду того, что нарушение правил произошло в непосредственной близости от ворот, и Кордоба получил незаслуженное преимущество, оказав влияние на игрока, вследствие которого он же забил гол в ворота соперника, гол был правильно отменен после видеопросмотра», – говорится в сообщении РФС.
Нелепее только кубковый пенальти Зенита в ворота Динамо (Мх).
Боюсь, что судьи вмешаются в последние два тура напряжённогр чемпионата и повлияют на распределение мест.