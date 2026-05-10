  • ЭСК поддержала решение Буланова отменить гол Кордобы «Акрону»: «Нападающий «Краснодара» задерживал Бокоева обеими руками и получил незаслуженное преимущество»
ЭСК поддержала решение Буланова отменить гол Кордобы «Акрону»: «Нападающий «Краснодара» задерживал Бокоева обеими руками и получил незаслуженное преимущество»

ЭСК поддержала решение об отмене гола форварда «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Акрона» (1:0) в матче 28-го тура Мир РПЛ, который прошел 3 мая.

На 53-й минуте встречи Кордоба из вратарской площади замкнул прострел Лукаса Оласы. Главный арбитр Евгений Буланов, изучив повтор эпизода, не засчитал гол, объявив, что колумбиец нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве.

«Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот команды «Акрон» после видеопросмотра.

Решение: судья правильно отменил взятие ворот команды «Акрон» после видеопросмотра.

Голосование: большинство голосов.

Мотивировка: 

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в единоборстве за позицию с игроком «Акрона» Маратом Бокоевым использовал обе руки для задержки защитника.

Ввиду того, что нарушение правил произошло в непосредственной близости от ворот, и Кордоба получил незаслуженное преимущество, оказав влияние на игрока, вследствие которого он же забил гол в ворота соперника, гол был правильно отменен после видеопросмотра», – говорится в сообщении РФС.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт РФС
Но, прошу отметить, что принятно решение большинством голосов, а это значит, что там кто-то адекватный всеже есть!
Ответ Алистер
в случае с Педро тоже было большинство, я тогда сделал на этом акцент, но получил пачку минусов, ещё большинство было в случае с удалением от Кукуяна в матче Зенит-Акрон, когда Педро убегал в сторону бокового флага и нам рассказали что это явная возможность забить гол...в случае с Умяровым и Оласой было решение единогласным )
Ответ
Держите плюс, раз они для Вас так важны, добрее нужно быть и радовать людей) А тут вообще человеку не много для счастья нужно)
Какой же бред.
Наш судейский корпус прогнил до печёнок, коли отменяет такие голы, да ещё и утверждает сие решение, как справедливое.
Нелепее только кубковый пенальти Зенита в ворота Динамо (Мх).
Боюсь, что судьи вмешаются в последние два тура напряжённогр чемпионата и повлияют на распределение мест.
Ответ Акакий Акакиевич
Вот что чёрная зарплата делает с свистунами,и их покровителями из ЭСК.
Пхахаххахахах
У нас вообще идеально судят
Ответ Serge Vendino
Годовой бонус Мажича зависит от количества ошибок. Вот их и нет практически )
Ответ Pelerin
Думаю, даже размер бонуса Мажича сложносопоставим с глубиной ануса, в котором находится наше судейство. Особенно в этом сезоне
Постеснялись бы
А потом Бобров свои рейтинги в Спорт-Экспрессе составляет и все ими друг в друга тычат
Ответ dvm
этой филькиной грамотой тычат только питерские...
Ответ dvm
Так там даже Бобров признал, что гол ошибочно отменён
Эск - контора по отмазыванию судей. А это значит, что любое решение судьи будет оправдано. А это значит, что заряженный судья может делать всё, что угодно и ему ничего за это не будет. Мажич - позор российского футбола!
А имеющимися в наличии тремя ногами незаметно заплёл конечности Бокоева
А можно опубликовать поименно голосование?
