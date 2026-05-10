ЭСК поддержала решение Буланова отменить гол Кордобы «Акрону»: «Нападающий «Краснодара» задерживал Бокоева обеими руками и получил незаслуженное преимущество»

ЭСК согласилась с отменой гола Кордобы «Акрону».

ЭСК поддержала решение об отмене гола форварда «Краснодара» Джона Кордобы в ворота «Акрона» (1:0) в матче 28-го тура Мир РПЛ , который прошел 3 мая.

На 53-й минуте встречи Кордоба из вратарской площади замкнул прострел Лукаса Оласы. Главный арбитр Евгений Буланов, изучив повтор эпизода, не засчитал гол, объявив, что колумбиец нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве .

«Суть обращения: проверка решения судьи отменить взятие ворот команды «Акрон » после видеопросмотра.

Решение: судья правильно отменил взятие ворот команды «Акрон» после видеопросмотра.

Голосование: большинство голосов.

Мотивировка:

Нападающий «Краснодара » Джон Кордоба в единоборстве за позицию с игроком «Акрона» Маратом Бокоевым использовал обе руки для задержки защитника.

Ввиду того, что нарушение правил произошло в непосредственной близости от ворот, и Кордоба получил незаслуженное преимущество, оказав влияние на игрока, вследствие которого он же забил гол в ворота соперника, гол был правильно отменен после видеопросмотра», – говорится в сообщении РФС.