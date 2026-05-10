Компани об 1:0 с «Вольфсбургом»: «Бавария» часто теряла мяч и проигрывала важные единоборства. Во втором тайме сыграли гораздо лучше»
Компани об 1:0 с «Вольфсбургом»: во втором тайме «Бавария» сыграла гораздо лучше.
Тренер «Баварии» Венсан Компани оценил победу над «Вольфсбургом» (1:0) в Бундеслиге.
«Мы встречались с командой, которая была готова сделать абсолютно все, чтобы выиграть матч. Первые 10 минут мы провели достойно, затем потеряли темп, и соперник почувствовал, что сегодня может на что-то рассчитывать, и был опасен. Мы часто теряли мяч и проигрывали важные единоборства.
Во втором тайме мы сыграли гораздо лучше — респект команде за то, как она отреагировала», – сказал Компани.
«Зенит» уже точно чемпион?11853 голоса
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Нужен отдых перед чемпионатом мира.