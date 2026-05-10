  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» одолел «Балтику» – 1:0. Руденко забил на 4-й, Андраде удалили после ВАР, Митрюшкин отразил пенальти
158

«Локомотив» одолел «Балтику» – 1:0. Руденко забил на 4-й, Андраде удалили после ВАР, Митрюшкин отразил пенальти

«Локомотив» победил «Балтику» – 1:0.

«Локомотив» выиграл у «Балтики» (1:0) в 29-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «РЖД Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Александр Руденко открыл счет на 4-й минуте. Кевин Андраде был удален на 12-й минуте после видеопросмотра. Антон Митрюшкин на 66-й отразил пенальти в исполнении Ильи Петрова.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 29 тур
10 мая 16:30, РЖД Арена
Логотип домашней команды
Локомотив
Завершен
1 - 0
1.62xG1.14
Логотип гостевой команды
Балтика
Матч окончен
90’
+2’
Бевеев
84’
Гассама
Вера   Сарвели
83’
Бакаев   Салтыков
83’
Воробьев
78’
72’
Мендель   Мурид
72’
И. Петров   Ковач
Руденко   Пиняев
68’
66’
И. Петров
Морозов
65’
Бакаев
64’
60’
М. Петров   Беликов
60’
Йенне   Оффор
46’
Ласерда   Ковалев
2тайм
Перерыв
Погостнов   Ненахов
23’
Погостнов
17’
12’
Андраде
  Руденко
4’
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Погостнов, Морозов, Сильянов, Вера, Карпукас, Пруцев, Бакаев, Руденко, Воробьев
Запасные: Вера, Бакаев, Веселов, Мялковский, Лантратов, Чевардин, Щетинин, Тимофеев, Погостнов, Рамирес, Годяев, Руденко
1тайм
Балтика:
Любаков, Гассама, Андраде, Андерсон, Бевеев, Мендель, И. Петров, Варатынов, М. Петров, Йенне, Ласерда
Запасные: Кукушкин, Цицилин, И. Петров, Йенне, Ласерда, Мендель, Рядно, Поспелов, Манелов, М. Петров
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

«Зенит» уже точно чемпион?12338 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
онлайны
logoЛокомотив
logoАлександр Руденко 1999
logoКевин Андраде
logoАнтон Митрюшкин
logoИлья Петров
158 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Галактионов понял, что Погостнов следующий и решил поменять:)
Ответ Ржевский
Галактионов понял, что Погостнов следующий и решил поменять:)
И правильно сделал. Погостнов бы точно удалился.
Погостнов на желтой, надо убирать прям сейчас, иначе не доиграет матч
Ответ s_kapa
Погостнов на желтой, надо убирать прям сейчас, иначе не доиграет матч
Базу выдал)))
Ответ s_kapa
Погостнов на желтой, надо убирать прям сейчас, иначе не доиграет матч
Вот кем надо быть, чтобы играя цз (!) получать жёлтую так рано и за фол в атаке?
Поделом заменили, правильное решение Михал Михалыча.

п.с. зато Погостнов жене мерседес купил.
И чего всем топам РПЛ сдался этот Андраде? Десяток желтых и пара красных за сезон как бы должны намекать , что он легко может нагадить своей команде. А спрос на него как на нереально надежного защитника
Удачи, Локо.
Сегодня или никогда !
Вот за что Воробьеву желтая?Человек просто отворачивался от мяча
Ответ Ржевский
Вот за что Воробьеву желтая?Человек просто отворачивался от мяча
А если бы даже не отворачивался. Он за пределами штрафной. Почему так нельзя делать?
Ответ ramoncarlos
А если бы даже не отворачивался. Он за пределами штрафной. Почему так нельзя делать?
Согласен.
Ну это просто смешно симуляцию Менделя смотреть
мне интересно, если это было пенальти - то почему не дали пенальти на фоле Литвинова на Руденко в матче ЛоКо - СМ. До сих пор горит..
Ответ NikiCh
мне интересно, если это было пенальти - то почему не дали пенальти на фоле Литвинова на Руденко в матче ЛоКо - СМ. До сих пор горит..
Да и пусть пылает синим пламенем
Ответ NikiCh
мне интересно, если это было пенальти - то почему не дали пенальти на фоле Литвинова на Руденко в матче ЛоКо - СМ. До сих пор горит..
Потому что судьи художники и они так видят)))
Где пенальти в ворота Балтики за игру рукой? Не пойму, за одни неявные моменты без колебаний ставят пенки, а за другие неявные не ставят
Закончилась Балтийская сказка, по крайней мере в этом сезоне точно.
Ответ Денис Фёдоров
Закончилась Балтийская сказка, по крайней мере в этом сезоне точно.
Балтика очень круто играла, даже в меньшинстве, не стоит их принижать. Моментами было неочевидно, что у них на игрока меньше, куча команд РПЛ, получив удаление, отошли бы назад и всей командой оборонялись бы, чтобы не пропустить больше.
Ответ Dmitry Orlov
Балтика очень круто играла, даже в меньшинстве, не стоит их принижать. Моментами было неочевидно, что у них на игрока меньше, куча команд РПЛ, получив удаление, отошли бы назад и всей командой оборонялись бы, чтобы не пропустить больше.
Да где круто
Весь футбол - это пнуть длинную вперед и бежать, бороться
Там в футбол играл только вратарь, который отбивал все, что в его ворота летело
Балтика хорошо играет даже в меньшинстве
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Раньери готов работать в сборной Италии: «Я отказался, потому что у меня была работа в «Роме». Сейчас я свободен – почему бы и нет?»
8 минут назад
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
10 минут назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
11 минут назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
19 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
35 минут назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
37 минут назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
сегодня, 07:35
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев не считает себя лучшим тренером России: «Серебряная лань» – признание прорыва «Балтики». Есть стремление быть лучшим в профессии»
2 минуты назад
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
25 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
48 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
Рекомендуем