Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»

Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально.

Хавбек «Зенита» Максим Глушенков высказался в преддверии сегодняшнего домашнего матча Мир РПЛ с «Сочи».

После 28 туров петербургский клуб занимает в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.

— В межсезонье казалось, что весной нас ждет мощная борьба за золото с участием многих команд. Ожидали, что на финишной прямой их останется всего две?

— Языком можно молоть все что хочешь. Остальное решается на поле. Как ситуация складывается, такой она быть и должна.

— Чем «Зенит» и «Краснодар» сильнее других?

— Игровыми взаимодействиями, сыгранностью, стабильностью.

— До финиша чемпионата всего две игры. Накопилась усталость?

— Усталость есть, но она приятная. Мы сделаем все, что от нас требуется, постараемся вы­играть оба матча.

— Следующий соперник — ​«Сочи». Недавно он спокойно вылетал, а потом вдруг выдал несколько побед подряд. Опасный соперник?

— В нашем чемпионате возможно все, каждый может обыграть каждого. Поэтому будем настраиваться на эту игру максимально, – сказал Глушенков.