10

Глушенков перед «Сочи»: «Зенит» будет настраиваться максимально. В РПЛ каждый может обыграть каждого»

Хавбек «Зенита» Максим Глушенков высказался в преддверии сегодняшнего домашнего матча Мир РПЛ с «Сочи».

После 28 туров петербургский клуб занимает в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.

— В межсезонье казалось, что весной нас ждет мощная борьба за золото с участием многих команд. Ожидали, что на финишной прямой их останется всего две?

— Языком можно молоть все что хочешь. Остальное решается на поле. Как ситуация складывается, такой она быть и должна.

— Чем «Зенит» и «Краснодар» сильнее других?

— Игровыми взаимодействиями, сыгранностью, стабильностью.

— До финиша чемпионата всего две игры. Накопилась усталость?

— Усталость есть, но она приятная. Мы сделаем все, что от нас требуется, постараемся вы­играть оба матча.

— Следующий соперник — ​«Сочи». Недавно он спокойно вылетал, а потом вдруг выдал несколько побед подряд. Опасный соперник?

— В нашем чемпионате возможно все, каждый может обыграть каждого. Поэтому будем настраиваться на эту игру максимально, – сказал Глушенков.

«Зенит» уже точно чемпион?11436 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «PROЗенит»
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Для Сочи матч не менее важен, поэтому однозначно списывать их нельзя.
Ответ NikolayL
Для Сочи матч не менее важен, поэтому однозначно списывать их нельзя.
смешно
Поздно пить "Боржоми"
Как только Сочи из своего автобуса выползут, так сразу и начните настраиваться. Можно еще пару пробок организовать на КАДе, чтобы совсем уже настроиться.
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
