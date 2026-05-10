Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»

Моуринью: Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных.

Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью считает, что сборная Ирана заслужила участие в ЧМ-2026 , несмотря на возможные проблемы с безопасностью на фоне конфликта с США и Израилем.

«Политика – это одно, спорт – другое. Иранские футболисты, вышедшие на чемпионат мира, в котором примут участие слишком много сборных, заслуживают того, чтобы сыграть», – сказал Моуринью.