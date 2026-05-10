  • Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»
Жозе Моуринью: «Иран заслуживает участия в ЧМ, где слишком много сборных. Политика – это одно, спорт – другое»

Тренер «Бенфики» Жозе Моуринью считает, что сборная Ирана заслужила участие в ЧМ-2026, несмотря на возможные проблемы с безопасностью на фоне конфликта с США и Израилем.

«Политика – это одно, спорт – другое. Иранские футболисты, вышедшие на чемпионат мира, в котором примут участие слишком много сборных, заслуживают того, чтобы сыграть», – сказал Моуринью.

Иран входит в топ-3 сильнейших сборных Азии (победа в группе в отборе на ЧМ и полуфинал Кубка Азии из последнего). Так что увеличение количества участников никак не повлияло на них
при этом во время игр между Ираном и Россией вылазило куча ботов с комментами "опять играем со слабаками"
Ну Жозе в отличие от Пепа никогда политические высказывания не делал. Он не делит игроков по национальности, цвету кожи или ориентации, он может посраться с любым. Я тоже за такой подход. Мне пофиг откуда человек, говном может быть человек любой нации. Крики нацистов тут, что США плохие, а иранцы хорошие, как и наоборот, что иранцы плохие, а амеры хорошие полная фигня. Говно есть и там и там, как и нормальные люди.
Только почему-то это США бомбят Вьетнам (12 тысяч км от США), Ливию (8 тысяч км от США), Иран (9 тысяч км от США) и захватывают чужих правителей.
И ТОЛЬКО лишь США убивали миллионы людей атомным и химическим оружием, ни одна другая страна мира этого не делала.

Невозможно представить, чтобы Иран бомбил какую-то африканскую или латиноамериканскую страну за 10 тысяч км от него.
Индия так тоже не делает, хотя у неё есть конфликты с Пакистаном и Китаем и она достаточно могущественна, чтобы разбомбить какую-нибудь Кению или Малайзию.
Но Индия так себя не ведёт, а США ведут.
И даже Саудовская Аравия не слишком-то конфликтует с Израилем (хотя поводов миллион и с тем же Йеменом они воюют).

Может с США действительно что-то сильно не так?
ну стоит сказать, что Иран не будь США на планете земля спокойно бы уничтожил бы Израиль)
Жозе в своём стиле: поддержал Иран и уколол Фифа в том плане, что таких сборных вообще не должно было быть, если бы не увеличение кол-ва участников
Иран не слабая сборная, которая пробилась на ЧМ не только за счет увеличения количества участников
Иран семь раз играл на ЧМ по футболу.🧐🧐🧐
Браво, Жозе!
Маур одной короткой фразой высказал свою позицию по многим вопросам. 😁
Романо пишет, что контакт Реала с Моуром дело решеное. Бенфика ищет замену
Спорт всегда был проводником популярности для политиков… а футбол игра номер 1…
Иран сообщил, что выступит на ЧМ-2026, но выдвинул к США, Канаде и Мексике 10 требований. Среди них – выдача виз, повышенная безопасность, уважение к гимну и флагу
9 мая, 16:12
Глава иранской федерации о ЧМ-2026: «Нам нужны гарантии, что там не будут оскорблять символы нашей системы, особенно КСИР»
6 мая, 12:44
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
30 апреля, 20:23
