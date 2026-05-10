«Оренбург» дома обыграл «Крылья Советов» благодаря голу Болотова – 1:0

Матч проходил на стадионе «Газовик».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Евгений Болотов забил единственный гол на 23-й минуте.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 29 тур
10 мая 09:30, Газовик
Оренбург
1 - 0
1.06xG0.59
Крылья Советов
Томпсон   Савельев
90’
+2’
89’
Бабкин   Хубулов
Ведерников
84’
82’
Олейников   Игнатенко
82’
Фернандо   Столбов
Паласиос   Ценов
75’
71’
Фернандо
68’
Витюгов   Марин
68’
Баняц   Шуманский
67’
Чернов
Гюрлюк   Рыбчинский
62’
Пуэбла   Голыбин
62’
Жезус   Гузина
62’
59’
Витюгов
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Баняц
Муфи
32’
  Болотов
23’
Ахметзянов
7’
Оренбург
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Муфи, Кейрос, Болотов, Томпсон, Гюрлюк, Пуэбла, Жезус
Запасные: Жезус, Рудаков, Куль, Квеквескири, Эль Махрауи, Кантеро, Аванесян, Томпсон, Гюрлюк, Пуэбла, Поройков, Паласиос
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Фернандо, Витюгов, Бабкин, Рассказов, Олейников, Баняц, Рахманович
Запасные: Баняц, Фролов, Кокарев, Бабкин, Лепский, Сутормин, Дани Фернандес, Гальдамес, Витюгов, Олейников, Ороз, Фернандо
Рад за Ахметханова, Оренбург достоин остаться.
Веселый был матч. Обоим клубам удачи, в первую очередь остаться в РПЛ - в нижней половине таблицы они наиболее симпатичны
Скока можно слушать генича.о чем угодно говорит только не о том что происходит на поле.и второй такой же.это ...здкс
Выключи звук и все дела.
Оренбургу победа была нужнее. Крылья будут злее против Акрона. Жаль, что Констанца у них восьмой горчичник получил. В последней игре ох как бы пригодился.
Красавцы Орен, по весне 5 побед и 2 ничьих в 11 матчах, жгут.
С победой, Орены!
Рад что Оренбург выбрался и избежали прямого вылета
Решайте Крылья 💪
В гостях мы в этом сезоне отвратительно играем, а здесь ещё и синтетика... Очень хочу ошибаться, но предчувствия не сказать, что позитивные.
В любом случае, верим в команду! 🇸🇱
Судья 123, самый настоящий, в одну калитку судил
Согласен с тобой полностью
