Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»
Комментатор Константин Генич допустил, что Сергей Семак не останется на посту тренера «Зенита» на следующий сезон.
После 28 туров Мир РПЛ петербургский клуб занимает в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.
«У меня ощущение, что очень сложная работа в «Зените» для Семака, кто бы что ни говорил. Держать всех этих амбициозных футболистов в надлежащем состоянии, не выносить никакие скандалы, споры…
Может быть, «Зенит» пойдет на изменение независимо от результата [сезона]. Сам он точно не уйдет. Думаю, клуб на взаимовыгодных условиях предложит ему рассчитаться. Но у меня складывается ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера.
Может быть, те, кто не играли при Семаке, попробуют себя при новом тренере», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».
