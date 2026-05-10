Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»

Генич о Семаке: ощущение, что «Зенит» сделает ставку на другого тренера.

Комментатор Константин Генич допустил, что Сергей Семак не останется на посту тренера «Зенита » на следующий сезон.

После 28 туров Мир РПЛ петербургский клуб занимает в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.

«У меня ощущение, что очень сложная работа в «Зените» для Семака, кто бы что ни говорил. Держать всех этих амбициозных футболистов в надлежащем состоянии, не выносить никакие скандалы, споры…

Может быть, «Зенит» пойдет на изменение независимо от результата [сезона]. Сам он точно не уйдет. Думаю, клуб на взаимовыгодных условиях предложит ему рассчитаться. Но у меня складывается ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера.

Может быть, те, кто не играли при Семаке, попробуют себя при новом тренере», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».