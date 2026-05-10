Генич о Семаке: «Ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера»

Комментатор Константин Генич допустил, что Сергей Семак не останется на посту тренера «Зенита» на следующий сезон.

После 28 туров Мир РПЛ петербургский клуб занимает в таблице 2-е место, отставая от «Краснодара» на одно очко.

«У меня ощущение, что очень сложная работа в «Зените» для Семака, кто бы что ни говорил. Держать всех этих амбициозных футболистов в надлежащем состоянии, не выносить никакие скандалы, споры… 

Может быть, «Зенит» пойдет на изменение независимо от результата [сезона]. Сам он точно не уйдет. Думаю, клуб на взаимовыгодных условиях предложит ему рассчитаться. Но у меня складывается ощущение, что независимо от результата «Зенит» будет делать ставку на другого тренера. 

Может быть, те, кто не играли при Семаке, попробуют себя при новом тренере», — сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

Болею за Зенит, третий сезон на игру команды без слёз и валидола смотреть невозможно (за малым исключением). Семаку спасибо за проделанную работу, но пора менять тренера. Болельщики обалдевают, как с финансовыми возможностями клуба, у команды такой трусливый футбол.
Так дело в очках или в зависимой от Краснодара позиции, не первый сезон. Миллер больше не требует доминирования?
Юрген Клопп вроде свободен
Хави Алонсо
Генич как обычно, лучше бы молчал и не позорился…забыл сказать сколько ему агенты разгильдяя Андрея Мостового занесли за этот опус, явно намекая на это в последнем абзаце!
Мечта всех москвичей это увольнение Семака.
Даже если случится так, что второй год подряд безуспешным будет? Зачем это москвичам.
С каких пор второе место это провал? При том что очков команда набирает больше чем в чемпионские годы.
Генич как-то незаметно превратился в сливной бачок. Никто, кроме условных Карпа или Гурцкая, не будет делать таких набросов, особенно в таких тонах. Тем более Костик, который всегда знал, когда можно и когда нельзя тявкать. А тут, вы посмотрите, и про Спартак у него оскорбительные инсайды в нужный момент найдутся, и про Семака ощущения вдруг стало сложно держать в себе. Всё всегда в самый нужный момент.
Отвратителен. Уже давно стал хуже Ипотечника.
Нашли авторитета болтуна Генича, его надо с телевидения выгнать, а Семаку дать
пожизненный контракт и вся болтовня быстро прекратится.
Даже здесь у Лудича ставки.
Моуриньо не звонил ещё?
Ощущение, что у геничей мозг отсутствует по-определению.
