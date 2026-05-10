Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»

Месси про 4:2 с «Торонто»: важная победа «Интер Майами».

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси оценил победу над «Торонто » (4:2) в МЛС .

«Сложный матч, играть было непросто, особенно в первом тайме. Но мы смогли одержать важную победу, потому что нужно было выигрывать, учитывая последние результаты и как это случилось (в предыдущем матче «Интер Майами » уступил «Орландо» со счетом 3:4, ведя 3:0 – Спортс”), поэтому я доволен», – сказал Месси, на счету которого гол и два ассиста в этой игре.

После 12 матчей «Интер Майами» занимает в Восточной конференции 3-е место.