Месси про 4:2 с «Торонто»: «Важная победа «Интер Майами» – нужно было выигрывать, учитывая последние результаты»
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси оценил победу над «Торонто» (4:2) в МЛС.
«Сложный матч, играть было непросто, особенно в первом тайме. Но мы смогли одержать важную победу, потому что нужно было выигрывать, учитывая последние результаты и как это случилось (в предыдущем матче «Интер Майами» уступил «Орландо» со счетом 3:4, ведя 3:0 – Спортс”), поэтому я доволен», – сказал Месси, на счету которого гол и два ассиста в этой игре.
После 12 матчей «Интер Майами» занимает в Восточной конференции 3-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
Вот уже не думал несколько лет назад, что он на ЧМ-2026 поедет