Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»

Бессмертный: «Родина» будет биться и кусаться в РПЛ.

Защитник «Родины» Станислав Бессмертный высказался о выходе клуба в Мир РПЛ.

— Многие утверждают, что у «Урала» в этом сезоне был самый большой бюджет в Первой лиге. За счет чего смогли его опередить и оставить без прямой путевки в РПЛ?

— За счет сплоченного коллектива, тренерского состава, медицинского штаба. Медицинские работники у нас просто топовые, делают все, чтобы мы восстанавливались. Такого у меня еще не было — за это респект.

Тренерская работа проведена отличная — наш штаб принимал правильные решения в нужные моменты. И, повторюсь, сплоченный коллектив. Все это взаимосвязано и помогло выйти в РПЛ. Так и должно было произойти.

— Насколько сложно побеждать в Первой лиге?

— Тяжелый чемпионат. Тяжело выходить из него в РПЛ. Но за счет того, что мы тренируемся на максимуме, за счет сплоченности нам удалось это сделать.

— В чем сложность этого турнира?

— Многие команды в Первой лиге и «автобусы» ставят, играют строго на результат, постоянно навязывают борьбу. Сама по себе лига очень тяжелая. Но мы справились с этим. Держались на высоком уровне и добились успеха.

— В чем надо прибавлять, чтобы удержаться в РПЛ?

— Так же играть, быть такими же сплоченными и верить в победы. Если команда верит, значит, все будет нормально.

— Насколько нынешний состав «Родины» готов играть в РПЛ?

— Я думаю, готов. Большинство наших футболистов ранее играли в РПЛ. Видно, что некоторые по качеству игры даже намного лучше тех игроков, которые сейчас выступают в Премьер-лиге. Так что будем биться и кусаться, – сказал Бессмертный.