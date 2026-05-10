  Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»
Защитник «Родины» Бессмертный об РПЛ: «Будем биться и кусаться. У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»

Защитник «Родины» Станислав Бессмертный высказался о выходе клуба в Мир РПЛ.

— Многие утверждают, что у «Урала» в этом сезоне был самый большой бюджет в Первой лиге. За счет чего смогли его опередить и оставить без прямой путевки в РПЛ?

— За счет сплоченного коллектива, тренерского состава, медицинского штаба. Медицинские работники у нас просто топовые, делают все, чтобы мы восстанавливались. Такого у меня еще не было — за это респект.

Тренерская работа проведена отличная — наш штаб принимал правильные решения в нужные моменты. И, повторюсь, сплоченный коллектив. Все это взаимосвязано и помогло выйти в РПЛ. Так и должно было произойти.

— Насколько сложно побеждать в Первой лиге?

— Тяжелый чемпионат. Тяжело выходить из него в РПЛ. Но за счет того, что мы тренируемся на максимуме, за счет сплоченности нам удалось это сделать.

— В чем сложность этого турнира?

— Многие команды в Первой лиге и «автобусы» ставят, играют строго на результат, постоянно навязывают борьбу. Сама по себе лига очень тяжелая. Но мы справились с этим. Держались на высоком уровне и добились успеха.

— В чем надо прибавлять, чтобы удержаться в РПЛ?

— Так же играть, быть такими же сплоченными и верить в победы. Если команда верит, значит, все будет нормально.

— Насколько нынешний состав «Родины» готов играть в РПЛ?

— Я думаю, готов. Большинство наших футболистов ранее играли в РПЛ. Видно, что некоторые по качеству игры даже намного лучше тех игроков, которые сейчас выступают в Премьер-лиге. Так что будем биться и кусаться, – сказал Бессмертный.

Родина Москва
В футбол играть попробуйте.
По классике же "бицца, бороцца".
Еще одна команда хз для кого с 200 болельщиками на стадионе
Ответ Денис Давыдов
Еще одна команда хз для кого с 200 болельщиками на стадионе
Сынок, а ты сам-то на сектор ходишь вообще? Или из бара Голубая устрица смотришь?
Ответ Денис Давыдов
Еще одна команда хз для кого с 200 болельщиками на стадионе
Лучше Родина с интересным футбол и «200 болельщиками на стадионе», чем Факел со своим антифутболом и аншлагом на трибунах.
Как говорится -"Игра покажет"!
Посмотрим. Акрон вот с олигархом местного разлива, похоже, удержится в лиге уже второй сезон. Интересно, как будет с Родиной. В РПЛ надо вложится совсем на другие деньги.
Ещё одна московская команда в РПЛ? И зачем? Надеюсь, что не задержатся в РПЛ.
Очередной тухляк из нерезиновой в РПЛ...
Я фанат Фищенко!
Кащей Бессмертный
У нас некоторые игроки по качеству даже намного лучше тех, кто сейчас в Премьер-лиге»(с).Как проверил?
