«Судьба чемпионства решится в последнем туре: «Краснодар» победит «Динамо», «Сочи» проиграет «Зениту». Гришин об РПЛ

Гришин: судьба чемпионства решится в последнем туре.

Александр Гришин считает, что чемпион Мир РПЛ определится в заключительном туре.

После 28 туров «Краснодар» лидирует в таблице, опережая «Зенит» на одно очко.

«Краснодару » будет тяжело в матче с «Динамо » [в 29-м туре], но краснодарцы поймали фарт в последних матчах. Думаю, они победят. «Сочи» проиграет «Зениту » без всяких шансов.

Так что судьба чемпионства решится в последнем туре чемпионата», — сказал бывший футболист ЦСКА.

В заключительный игровой день 17 мая «Краснодар» примет «Оренбург», а «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом».