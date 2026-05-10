«Судьба чемпионства решится в последнем туре: «Краснодар» победит «Динамо», «Сочи» проиграет «Зениту». Гришин об РПЛ
Гришин: судьба чемпионства решится в последнем туре.
Александр Гришин считает, что чемпион Мир РПЛ определится в заключительном туре.
После 28 туров «Краснодар» лидирует в таблице, опережая «Зенит» на одно очко.
«Краснодару» будет тяжело в матче с «Динамо» [в 29-м туре], но краснодарцы поймали фарт в последних матчах. Думаю, они победят. «Сочи» проиграет «Зениту» без всяких шансов.
Так что судьба чемпионства решится в последнем туре чемпионата», — сказал бывший футболист ЦСКА.
В заключительный игровой день 17 мая «Краснодар» примет «Оренбург», а «Зенит» сыграет в гостях с «Ростовом».
«Зенит» уже точно чемпион?11436 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
20 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Желаю Сочи удачи в борьбе за сохранении прописки в РПЛ
Желаю Сочи удачи в борьбе за сохранении прописки в РПЛ
У Сочи и Махачкалы, если будет поровну очков то решит разница мячей . А так как скорее всего Ахмат сегодня победит Динамо, а Зенит Сочи то в следующем туре как раз Ахмат решит судьбу Сочи
У Сочи и Махачкалы, если будет поровну очков то решит разница мячей . А так как скорее всего Ахмат сегодня победит Динамо, а Зенит Сочи то в следующем туре как раз Ахмат решит судьбу Сочи
А разве не результат личных встреч влияет, кто будет выше стоять ?
Игра покажет. Динамовцы должны показать свой характер, если он есть.
Игра покажет. Динамовцы должны показать свой характер, если он есть.
Динамовцы покажут, но это будет не характер)
Почему то составляют календарь что зенит всегда играет с Ростовом которому ничего не надо
Почему то составляют календарь что зенит всегда играет с Ростовом которому ничего не надо
Составители календаря круче Ванги, предсказатели.
Не уверен, что Краснодар обыграет Динамо. Фарт не может длиться бесконечно.
Не уверен, что Краснодар обыграет Динамо. Фарт не может длиться бесконечно.
Согласен, у Ротенберга схвачено и без фарта, Зенит и Сочи его)
Динамо обыграет Ахмат
Его нет, посмотрите в турнирную таблицу)))
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем