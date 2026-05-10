Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»
Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил победу над «Лечче» (1:0) в Серии А.
«Мы уже давно говорим, что продолжаем в том же духе: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше – это словно копипаст предыдущих ошибок.
Мы доминируем на протяжении всех матчей. Кажется, что полностью контролируем ситуацию, а потом ведем себя легкомысленно, когда теряем игру, делаем неточные пасы, что просто невероятно для того уровня футбола, на котором мы играем.
Мы, похоже, не можем сохранять концентрацию, решимость и упорство на протяжении всего матча игры. Как только мы совершаем эти ошибки, нарастают напряжение и страх, и игра выравнивается.
Потом начинаем злиться на себя, берем игру в свои руки и возвращаем ее в правильное русло. Такая игра не может закончиться со счетом 1:0, мы почти не позволяли им выходить на нашу половину поля. У нас было много ситуаций, когда при двух вариантах развития атаки мы всегда выбирали третий – худший. Вот такие мы», – сказал Спаллетти.
Однако они не забивают. И пропущенные голы их подкашивают. Так что склоняюсь больше к менталке. И вот тут уже да, вопрос больше к тренеру.
Но задать его с полным основанием можно будет тогда, когда у тренера появится возможность повлиять на состав. Потому что все сразу вялыми пессимистами быть не могут. Дело явно в малой группе игроков. Не раз видел по коллективам на своих работах, как появление одного-двух человек может развалить всё.
Гол на первой минуте это как в лотерею выиграть.
Не забить голешник за 95 минут провинциалам - опыт и схемы Спала зачем тогда?
У Лечче не подкосились ноги после шока первой минуты. А вот у Юве уверенности не прибавило. К кому вопросы как не к тренеру.
Забивай хотя бы пару из 8-10 моментов, что бывают каждый матч и никаких проблем не будет. Но игроки пуляют куда угодно, лишь бы в ворота не попасть..
Да, Йылдыза не обводят. Потому что он, будучи крайним хавом ( как и Костич) совсем защите не помогает.