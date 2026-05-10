Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»

Тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил победу над «Лечче» (1:0) в Серии А.

«Мы уже давно говорим, что продолжаем в том же духе: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше – это словно копипаст предыдущих ошибок.

Мы доминируем на протяжении всех матчей. Кажется, что полностью контролируем ситуацию, а потом ведем себя легкомысленно, когда теряем игру, делаем неточные пасы, что просто невероятно для того уровня футбола, на котором мы играем.

Мы, похоже, не можем сохранять концентрацию, решимость и упорство на протяжении всего матча игры. Как только мы совершаем эти ошибки, нарастают напряжение и страх, и игра выравнивается.

Потом начинаем злиться на себя, берем игру в свои руки и возвращаем ее в правильное русло. Такая игра не может закончиться со счетом 1:0, мы почти не позволяли им выходить на нашу половину поля. У нас было много ситуаций, когда при двух вариантах развития атаки мы всегда выбирали третий – худший. Вот такие мы», – сказал Спаллетти.

Спал: запасайтесть валерьянкой и валокордином....😇😙
С каждым матчем я всё больше склоняюсь к причинам, кроящимся в менталке. Да, индивидуальный уровень многих игроков очень плох, но раз они таки создают моменты, то не Настолько плох. Или не у настолько многих.

Однако они не забивают. И пропущенные голы их подкашивают. Так что склоняюсь больше к менталке. И вот тут уже да, вопрос больше к тренеру.

Но задать его с полным основанием можно будет тогда, когда у тренера появится возможность повлиять на состав. Потому что все сразу вялыми пессимистами быть не могут. Дело явно в малой группе игроков. Не раз видел по коллективам на своих работах, как появление одного-двух человек может развалить всё.
И ведь Лечче не закрывался - давал играть.
Гол на первой минуте это как в лотерею выиграть.
Не забить голешник за 95 минут провинциалам - опыт и схемы Спала зачем тогда?
У Лечче не подкосились ноги после шока первой минуты. А вот у Юве уверенности не прибавило. К кому вопросы как не к тренеру.
То есть то, что один только Влах запорол моментов пять, в двух из которых были забиты голы, он был в офсайде - тоже виноват Спалетти?
Забивай хотя бы пару из 8-10 моментов, что бывают каждый матч и никаких проблем не будет. Но игроки пуляют куда угодно, лишь бы в ворота не попасть..
Тут не только в схемах дело. Скорее в выборе исполнителей. Миретти не играет, зато на поле Копмейнерс, умирающий Йылдыз…
Опенда в среднем играл 28 минут в 22 играх. Этого достаточно для выводов???
Да, Йылдыза не обводят. Потому что он, будучи крайним хавом ( как и Костич) совсем защите не помогает.
«Ювентус» не проигрывает c февраля – 7 побед, 4 ничьих
9 мая, 20:48
«Ювентус» обыграл «Лечче» – 1:0. Влахович забил на 10-й секунде, второй гол серба и мяч Калулу отменили
9 мая, 20:42
Влахович забил на 12-й секунде матча с «Лечче» – самый быстрый гол «Ювентуса» в Серии А с появления статистики. Только Леау и Лосано забивали быстрее в турнире – на 6-й и 9-й
9 мая, 19:18
