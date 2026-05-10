Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «У «Ювентуса» уже давно так: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше»

Спаллетти об 1:0 с «Лечче»: «Ювентус» забивает быстрый гол и не решает исход раньше.

Тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти оценил победу над «Лечче » (1:0) в Серии А.

«Мы уже давно говорим, что продолжаем в том же духе: забиваем быстрый гол и не решаем исход раньше – это словно копипаст предыдущих ошибок.

Мы доминируем на протяжении всех матчей. Кажется, что полностью контролируем ситуацию, а потом ведем себя легкомысленно, когда теряем игру, делаем неточные пасы, что просто невероятно для того уровня футбола, на котором мы играем.

Мы, похоже, не можем сохранять концентрацию, решимость и упорство на протяжении всего матча игры. Как только мы совершаем эти ошибки, нарастают напряжение и страх, и игра выравнивается.

Потом начинаем злиться на себя, берем игру в свои руки и возвращаем ее в правильное русло. Такая игра не может закончиться со счетом 1:0, мы почти не позволяли им выходить на нашу половину поля. У нас было много ситуаций, когда при двух вариантах развития атаки мы всегда выбирали третий – худший. Вот такие мы», – сказал Спаллетти.