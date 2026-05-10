  • Жозе Моуринью: «Португалия может выиграть ЧМ-2026. Это поколение лучше победителей Евро-2016. Год назад мы выиграли Лигу наций»
37

Жозе Моуринью включил Португалию в число претендентов на победу на ЧМ-2026.

«Португалия способна на все. У нее невероятное поколение. Она выиграла Лигу наций год назад. Мы выиграли Евро-2016, а это поколение лучше той команды в техническом плане.

Конечно, есть Бразилия Карлетто Анчелотти, Аргентина, но Португалия может выиграть этот чемпионат», – сказал главный тренер «Бенфики» в интервью La Gazzetta dello Sport.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
Состав очень сильный , но есть одно но, или сиииииии
Комментарий скрыт
Смысл переживать за ДЕЙСТВУЮЩИХ ЧМ
У Португалии лучший состав, сбалансированный и очень талантливый, но тренер без авторитета. Когда Португалия играла с Грузией он дал отдых всем лидерам кроме Роналду. Можно как угодно относиться нужен/не нужен он в сборной, но уж 40-летнему форварду точно нужно было пропускать ненужный матч с Грузией перед плей-офф, а отдыхали все кроме него. Казалось бы мелочь, но это показывает, что он там ничего не решает. А без тренера сборная крупный турнир не выиграет
Поживём увидим, осталось месяц ждать. Каждый турнир есть свои сюрпризы, азиаты два турнира выкидывали из группы немцев.
Менталитет не позволит. Забьют один гол и отойдут назад.
Состав достойные, но есть команды куда сильнее. Самое главное это то что у руля чел, который похоронил просто нереальную Бельгию, где по итогу достойно она выступила лишь на одном турнире
на ЧМ дошли же до полуфинала, этот состав у Бельгии был слабее Франции к примеру, так что не думаю что он там что-то развалил
Я и говорю что кроме одного турнира ничего не показали. Именно Бронза ЧМ-18. Как раз первый турнир Мартинеса
Всё. На Евро-20(21) проиграли в 1/4 чемпионам Итальянцам. Но игра была никакая как сейчас помню. Они от Португальцев то должны были отлетать.
На ЧМ-22 все всё видели. Конечно там непруха была, но игра Бельгии была безыдейной.
По факту, за всё время что Мартинес был у руля, именно безыдейность и лишила Бельгию куда большего успеха. Всё скидывалось к тому что "КДБ покажет уровень, Лакака покажет как надо забивать, Алдервейрелд и Вертонген покажут как нужно играть в защите, что они делали в Шпорах, Азар накрутит, Куртуа подтащит и т.д. и т.п.". Чисто индивидуальные скиллы с 0 тактики.
Сложно выиграть ЧМ, играя каждый матч в меньшинстве :) Пока никому не удавалось ))
Сборная шикарная по игрокам, по тренеру большие вопросы
олисе, барколя, мбапе, дуэ.. тоже чего то хотят кстати
