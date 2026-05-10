Жозе Моуринью: «Португалия может выиграть ЧМ-2026. Это поколение лучше победителей Евро-2016. Год назад мы выиграли Лигу наций»

Жозе Моуринью включил Португалию в число претендентов на победу на ЧМ-2026 .

«Португалия способна на все. У нее невероятное поколение. Она выиграла Лигу наций год назад. Мы выиграли Евро-2016, а это поколение лучше той команды в техническом плане.

Конечно, есть Бразилия Карлетто Анчелотти, Аргентина , но Португалия может выиграть этот чемпионат», – сказал главный тренер «Бенфики» в интервью La Gazzetta dello Sport.