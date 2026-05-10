Жозе Моуринью: «Португалия может выиграть ЧМ-2026. Это поколение лучше победителей Евро-2016. Год назад мы выиграли Лигу наций»
«Португалия способна на все. У нее невероятное поколение. Она выиграла Лигу наций год назад. Мы выиграли Евро-2016, а это поколение лучше той команды в техническом плане.
Конечно, есть Бразилия Карлетто Анчелотти, Аргентина, но Португалия может выиграть этот чемпионат», – сказал главный тренер «Бенфики» в интервью La Gazzetta dello Sport.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
Всё. На Евро-20(21) проиграли в 1/4 чемпионам Итальянцам. Но игра была никакая как сейчас помню. Они от Португальцев то должны были отлетать.
На ЧМ-22 все всё видели. Конечно там непруха была, но игра Бельгии была безыдейной.
По факту, за всё время что Мартинес был у руля, именно безыдейность и лишила Бельгию куда большего успеха. Всё скидывалось к тому что "КДБ покажет уровень, Лакака покажет как надо забивать, Алдервейрелд и Вертонген покажут как нужно играть в защите, что они делали в Шпорах, Азар накрутит, Куртуа подтащит и т.д. и т.п.". Чисто индивидуальные скиллы с 0 тактики.