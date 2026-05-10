  • Эдерсон несчастлив в «Фенербахче» и хочет уйти. Экс-вратарь «Сити» зарабатывает 12 млн евро в год, это может осложнить поиск клуба (ESPN)
Эдерсон несчастлив в «Фенербахче» и хочет покинуть клуб этим летом, сообщает ESPN.

Экс-вратарь «Манчестер Сити» перешел в турецкую команду летом прошлого года. Его контракт рассчитан до 2028 года. 

Окончательное решение о своем будущем 32-летний бразилец примет после завершения чемпионата мира. 

Отмечается, что его высокая зарплата в «Фенербахче» (12 миллионов евро за сезон) может стать серьезным препятствием для поиска нового клуба.

В нынешнем сезоне Эдерсон провел 36 матчей во всех турнирах за турецкий клуб и 13 раз сыграл «на ноль».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
Просто по дому невозможно пройти спокойно - повсюду эти отвратные деньги валяются!
Бедняжка 🙏
Ответ qwaza
Так он не из за зп мб
Ответ Xiil
А никто и не говорит о зп, просто по дому ходить неудобно...
Какой формат несчастья вы ещё теперь знаете?
Ответ Григорий Гашников
Не сказано что он из за зп несчастен. Несчастен может быть по другой причине (место жизни, амбиции клуба) а зп не хочет понижать просто
Откуда у турок, что вечно в финансовом кризисе такие деньги на футбол
Ответ NoN
А откуда у Зенита без еврокубков, к тому же когда Газпром несколько лет дивиденды не выплачивает?
Ответ bevooch
Газпром - безлимитная госкомпания.
В Турции, как понимаю, практически все клубы некоммерческие ассоциации болельщиков.
Олигархи редко при этом бывают в руководстве клубов, но и они очень скромные.
Кажется самый богатый в Бахче - всего лишь 100 млн вложил в клуб. Это крохи.

Нашел статью про многомиллиардные долги клубов, дичь
https://www.transfermarkt.com/-euro-1-14b-in-debt-turkish-footballs-big-four-clubs-have-run-themselves-into-serious-financial-peril/view/news/452762
Эди, скинь пару лямов по номеру телефона, может полегчает..
Надо в контрактах прописовать если игрок несчастлив в команде, пусть отдаёт деньги и идёт в команду где он счастлив
Пока мы живём Эдерсон видать выживает.
Наверное ему после скольких лет в АПЛ, чемпионат Турции не подошёл, он как будто специально получил красную карточку на игре с Галатасарайом. Должно спорил с судьбой, как будто хотел удалится.
Почему его зарплата является проблемой, если он в новом клубе может иметь другую зарплату, всё зависит от самого Эдерсона, если он не счастлив значит пойдёт на уступки, а если не хочет терять 12 млн евро, так это его получается проблема, и его всё устраивает в целом.
Я бы тоже на его месте был несчастлив, зарабатывая жалкие 12 млн за сезон((

Эрдоган довёл страну, люди страдают!!!11((((
Ответ Adjusted
ну ты иронизируешь, а по сути он экономику чуть реально там не довел до ручки
