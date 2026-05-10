Эдерсон несчастлив в «Фенербахче» и хочет уйти. Экс-вратарь «Сити» зарабатывает 12 млн евро в год, это может осложнить поиск клуба (ESPN)

Эдерсон хочет уйти из «Фенербахче».

Эдерсон несчастлив в «Фенербахче» и хочет покинуть клуб этим летом, сообщает ESPN.

Экс-вратарь «Манчестер Сити » перешел в турецкую команду летом прошлого года. Его контракт рассчитан до 2028 года.

Окончательное решение о своем будущем 32-летний бразилец примет после завершения чемпионата мира.

Отмечается, что его высокая зарплата в «Фенербахче » (12 миллионов евро за сезон) может стать серьезным препятствием для поиска нового клуба.

В нынешнем сезоне Эдерсон провел 36 матчей во всех турнирах за турецкий клуб и 13 раз сыграл «на ноль».