Эдерсон несчастлив в «Фенербахче» и хочет уйти. Экс-вратарь «Сити» зарабатывает 12 млн евро в год, это может осложнить поиск клуба (ESPN)
Эдерсон хочет уйти из «Фенербахче».
Эдерсон несчастлив в «Фенербахче» и хочет покинуть клуб этим летом, сообщает ESPN.
Экс-вратарь «Манчестер Сити» перешел в турецкую команду летом прошлого года. Его контракт рассчитан до 2028 года.
Окончательное решение о своем будущем 32-летний бразилец примет после завершения чемпионата мира.
Отмечается, что его высокая зарплата в «Фенербахче» (12 миллионов евро за сезон) может стать серьезным препятствием для поиска нового клуба.
В нынешнем сезоне Эдерсон провел 36 матчей во всех турнирах за турецкий клуб и 13 раз сыграл «на ноль».
«Зенит» уже точно чемпион?11948 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Бедняжка 🙏
В Турции, как понимаю, практически все клубы некоммерческие ассоциации болельщиков.
Олигархи редко при этом бывают в руководстве клубов, но и они очень скромные.
Кажется самый богатый в Бахче - всего лишь 100 млн вложил в клуб. Это крохи.
Нашел статью про многомиллиардные долги клубов, дичь
https://www.transfermarkt.com/-euro-1-14b-in-debt-turkish-footballs-big-four-clubs-have-run-themselves-into-serious-financial-peril/view/news/452762
Эрдоган довёл страну, люди страдают!!!11((((