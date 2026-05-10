ФИФА будет вдвое уменьшать наказание игрокам, признавшимся в расизме или дискриминационных действиях, и отправлять их на образовательные курсы

ФИФА будет наказывать признавшихся в расизме менее строго.

ФИФА изменила дисциплинарные правила перед чемпионатом мира.

Теперь игрок или официальное лицо, признавшееся в расистском или дискриминационном проступке, сможет рассчитывать на то, что наказание будет в два раза менее строгим, передает The Times.

Этот шаг направлен на то, чтобы поощрять нарушителей брать на себя ответственность за свои действия.

В новом дисциплинарном кодексе ФИФА говорится, что если дисквалификация сокращается наполовину, то игрок или официальное лицо обязуется принять участие в образовательных программах.