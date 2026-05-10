Касильяс о драке Тчуамени и Вальверде: «Такие вещи случаются в раздевалке, и в наше время бывало. Это происходит, когда все вызывает раздражение»
Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс высказался о драке Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.
«Все можно разрешить, такие вещи случаются в раздевалке, и в наше время тоже бывало.
Это происходит в момент, когда все вызывает раздражение. Все циклично. Так же, как приходят периоды успехов, которые были у «Реала» в предыдущие сезоны, сейчас настал более сложный этап», – сказал Касильяс.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
«В драке нет ничего необычного. Перестаньте. Во времена моей игровой карьеры каждую неделю что-то происходило. Меня этот эпизод не беспокоит — это нормально, порой такое случается. Иногда тебе просто нужно как-то выразить своё разочарование.
В команде никто никого любить не обязан. Ты можешь кого-то недолюбливать, но всё равно должен проявлять уважение, ведь это актив клуба. Однако конфликты будут всегда. Так должно быть. Футбола без конфликтов не существует.
«Реал» — самый большой клуб мира. Никто не может отказать этому клубу. Никто. Просто невозможно сказать: «Нет, спасибо». Поэтому уйти из «Реала» можно лишь в том случае, если руководство скажет, что покупает кого-то нового и вам больше не по пути. Но невозможно уйти оттуда просто потому, что захотел перейти куда-то ещё. Так не бывает», — приводит слова Гуллита Mirror.