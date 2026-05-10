Касильяс о драке Тчуамени и Вальверде: «Такие вещи случаются в раздевалке, и в наше время бывало. Это происходит, когда все вызывает раздражение»

Касильяс о драке Тчуамени и Вальверде: такое случается в раздевалке.

Бывший вратарь «Реала » Икер Касильяс высказался о драке Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени .

«Все можно разрешить, такие вещи случаются в раздевалке, и в наше время тоже бывало.

Это происходит в момент, когда все вызывает раздражение. Все циклично. Так же, как приходят периоды успехов, которые были у «Реала» в предыдущие сезоны, сейчас настал более сложный этап», – сказал Касильяс.