  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Касильяс о драке Тчуамени и Вальверде: «Такие вещи случаются в раздевалке, и в наше время бывало. Это происходит, когда все вызывает раздражение»
22

Касильяс о драке Тчуамени и Вальверде: «Такие вещи случаются в раздевалке, и в наше время бывало. Это происходит, когда все вызывает раздражение»

Касильяс о драке Тчуамени и Вальверде: такое случается в раздевалке.

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс высказался о драке Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени

«Все можно разрешить, такие вещи случаются в раздевалке, и в наше время тоже бывало.

Это происходит в момент, когда все вызывает раздражение. Все циклично. Так же, как приходят периоды успехов, которые были у «Реала» в предыдущие сезоны, сейчас настал более сложный этап», – сказал Касильяс. 

«Зенит» уже точно чемпион?12368 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoФедерико Вальверде
logoОрельен Тчуамени
logoРеал Мадрид
logoИкер Касильяс
logoЛа Лига
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
«Сливать всю информацию из раздевалки журналистам? Такие вещи случаются, бывало и в наше время», – добавил Касильяс
Потасовка одноклубников это ладно - меня больше удивляет то, что позволяет себе Рюдигер по отношению к человеку, который ему как минимум в отцы годится. И как остальные спокойно на это смотрят и проходят мимо..
Ответ luthien
Потасовка одноклубников это ладно - меня больше удивляет то, что позволяет себе Рюдигер по отношению к человеку, который ему как минимум в отцы годится. И как остальные спокойно на это смотрят и проходят мимо..
Ещё и два раза меньше по габаритам
Ответ luthien
Потасовка одноклубников это ладно - меня больше удивляет то, что позволяет себе Рюдигер по отношению к человеку, который ему как минимум в отцы годится. И как остальные спокойно на это смотрят и проходят мимо..
Араухо не хватает этому Рюдигеру
Уж кто лучше всего знает о таких вещах так это Касильяс
Ответ Baito Iosip
Уж кто лучше всего знает о таких вещах так это Касильяс
Конечно лучше всех знает. При нем в команде Гравенсен дрался с Робиньо
Ответ corazon blanco
Конечно лучше всех знает. При нем в команде Гравенсен дрался с Робиньо
И не только он сам участвовал в этом кипише вместе с его девушкой журналисткой
Традиции Мадрида нерушимы [x]
Ответ gninnur esrever*
Традиции Мадрида нерушимы [x]
Ну да, никогда и нигде же больше потасовок между игроками одной команды не было:)

«В драке нет ничего необычного. Перестаньте. Во времена моей игровой карьеры каждую неделю что-то происходило. Меня этот эпизод не беспокоит — это нормально, порой такое случается. Иногда тебе просто нужно как-то выразить своё разочарование.
В команде никто никого любить не обязан. Ты можешь кого-то недолюбливать, но всё равно должен проявлять уважение, ведь это актив клуба. Однако конфликты будут всегда. Так должно быть. Футбола без конфликтов не существует.
«Реал» — самый большой клуб мира. Никто не может отказать этому клубу. Никто. Просто невозможно сказать: «Нет, спасибо». Поэтому уйти из «Реала» можно лишь в том случае, если руководство скажет, что покупает кого-то нового и вам больше не по пути. Но невозможно уйти оттуда просто потому, что захотел перейти куда-то ещё. Так не бывает», — приводит слова Гуллита Mirror.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Миятович о Вальверде и Тчуамени: «500 тысяч евро для них немного, худшее наказание – не давать играть. Но это не успокоит атмосферу, союзники обоих способны развязать конфликт»
9 мая, 17:30
Флик о конфликте Вальверде и Тчуамени перед класико: «Такое случается по всему миру, не только в «Реале». Я был удивлен, но мне все равно, это не мой клуб»
9 мая, 11:23
Арбелоа о конфликтах в «Реале: «Один мой одноклубник ударил клюшкой для гольфа другого. То, что происходит в раздевалке «Мадрида», должно там и оставаться»
9 мая, 10:02
Арбелоа о смехе Мбаппе после тренировки, на которой подрались Вальверде и Тчуамени: «Это вырвали из контекста. Килиан приложил огромные усилия, чтобы играть за «Реал»
9 мая, 09:32Видео
Алонсо считает ошибкой решение возглавить «Реал» в «неподходящее время». Тренер рад, что не столкнулся с дракой Вальверде и Тчуамени (Cadena SER)
9 мая, 09:08
Рекомендуем
Главные новости
Раньери готов работать в сборной Италии: «Я отказался, потому что у меня была работа в «Роме». Сейчас я свободен – почему бы и нет?»
10 минут назад
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
12 минут назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
13 минут назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
21 минуту назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
37 минут назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
39 минут назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
сегодня, 07:35
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев не считает себя лучшим тренером России: «Серебряная лань» – признание прорыва «Балтики». Есть стремление быть лучшим в профессии»
4 минуты назад
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
27 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
50 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
Рекомендуем