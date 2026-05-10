Европейские клубы и лиги призывают УЕФА пускать в ЛЧ максимум 5 команд из одной страны. Есть недовольство тем, что «самый богатый чемпионат становится еще богаче»

УЕФА просят не пускать в ЛЧ больше 5 клубов из одной страны.

В Европе недовольны большим количеством английских клубов в Лиге чемпионов.

В этом сезоне в турнире приняли участие шесть команд АПЛ : «Манчестер Сити », «Ливерпуль », «Арсенал », «Ньюкасл», «Челси », «Тоттенхэм».

По данным The Times, европейские клубы и лиги будут оказывать на УЕФА давление с целью ограничить представительство одной страны пятью командами. Есть недовольство тем, что «самый богатый чемпионат становится еще богаче», особенно в контексте растущего финансового превосходства английских клубов над остальными в Лиге Европы и Лиге конференций.

УЕФА не собирается ничего менять в сезоне-2026/27, но учтет мнение европейских клубов на будущее.