Европейские клубы и лиги призывают УЕФА пускать в ЛЧ максимум 5 команд из одной страны. Есть недовольство тем, что «самый богатый чемпионат становится еще богаче»
УЕФА просят не пускать в ЛЧ больше 5 клубов из одной страны.
В Европе недовольны большим количеством английских клубов в Лиге чемпионов.
В этом сезоне в турнире приняли участие шесть команд АПЛ: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ньюкасл», «Челси», «Тоттенхэм».
По данным The Times, европейские клубы и лиги будут оказывать на УЕФА давление с целью ограничить представительство одной страны пятью командами. Есть недовольство тем, что «самый богатый чемпионат становится еще богаче», особенно в контексте растущего финансового превосходства английских клубов над остальными в Лиге Европы и Лиге конференций.
УЕФА не собирается ничего менять в сезоне-2026/27, но учтет мнение европейских клубов на будущее.
«Зенит» уже точно чемпион?11483 голоса
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
141 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Может, итальянцам попробовать сделать свой чемпионат снова великим? Например, инфраструктуру наладить и построить стадионы, на которых будет не стыдно играть?
Или немцам с французами перестать патокать одному флагманскому клубу, ради которого лига и существует?
Или испанцам доказать, что у них самая лучшая ЛИГА, а не два клуба?
Но нет, это слишком сложно, проще ныть, что в АПЛ много денег
(Может, итальянцам попробовать сделать свой чемпионат снова великим? Например, инфраструктуру наладить и построить стадионы, на которых будет не стыдно играть?
Или немцам с французам перестать патокать одному флагманскому клубу, ради которого лига и существует? -
Или испанцам доказать, что у них самая лучшая ЛИГА, а не два клуба?) - стопроцентные доводы ни отнять ни прибавить.
с шестого слота в англии может залететь условный юнайтед. очевидно, что никто не будет терять такой жир.
Собсна Перес это предлагал только потому что не хочет вот так делить свой гешефт с условными Эльче или Райо, которые с Реала или Барсы кормятся, когда они приезжают к ним на матчи. Хочет делить большой и вкусный пирог с равными. А мелкие клубы-лиги сделать фермами-субстратом из которых высосать все соки и собирать почти бесплатно все сливки.
Классно же раньше было - забрать юное дарование почти даром(или совсем даром), тогда как теперь десятки миллионов за кота в мешке платить приходится - а ну-ка он односезонка, типа Йовича(найс 60лямов заплатил Реал) или Пепе(80лямов мой Арсенал) или почти любой трансфер МЮ последних лет.. Да даже Мудрик.. Надо вон как Модрича, в свое время, или недавно Хвичу - за 15-20лямов максимум брать, а потом за десятки-сотни перепродавать в несколько раз дороже или использовать до конца..