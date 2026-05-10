  • Европейские клубы и лиги призывают УЕФА пускать в ЛЧ максимум 5 команд из одной страны. Есть недовольство тем, что «самый богатый чемпионат становится еще богаче»
УЕФА просят не пускать в ЛЧ больше 5 клубов из одной страны.

В Европе недовольны большим количеством английских клубов в Лиге чемпионов.

В этом сезоне в турнире приняли участие шесть команд АПЛ: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал», «Ньюкасл», «Челси», «Тоттенхэм».

По данным The Times, европейские клубы и лиги будут оказывать на УЕФА давление с целью ограничить представительство одной страны пятью командами. Есть недовольство тем, что «самый богатый чемпионат становится еще богаче», особенно в контексте растущего финансового превосходства английских клубов над остальными в Лиге Европы и Лиге конференций.

УЕФА не собирается ничего менять в сезоне-2026/27, но учтет мнение европейских клубов на будущее.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
Завидуют, что у англичан самая интересная лига, которую смотрят больше всех людей в мире, отсюда рекордный тв-контракт и клубы, куда стремятся богатые владельцы и топ-игроки))

Может, итальянцам попробовать сделать свой чемпионат снова великим? Например, инфраструктуру наладить и построить стадионы, на которых будет не стыдно играть?

Или немцам с французами перестать патокать одному флагманскому клубу, ради которого лига и существует?

Или испанцам доказать, что у них самая лучшая ЛИГА, а не два клуба?

Но нет, это слишком сложно, проще ныть, что в АПЛ много денег
Причём это кол-во в 6 клубов появилось в следствии конкуренции исходя из результатов предыдущих турниров ЛЧ. Это как бы честно,это не просто англичане купили себе места,они заслужили это выступлениями всех своих участников,а не одного двух.
Баварии никто в Бундеслиге не потакает. Рекордмайстер стал таким богатым благодаря успешному выступлению в ЛЧ и грамотному финансовому управлению. У них нет долгов и есть свой собственный стадион. Бавария почти поровну делит доходы от ТВ с другими клубами Бундеса. Скорее всего ПСЖ во Франции на особом положении но не Бавария в Германии
А может в ЛЧ только чемпионы играли бы?) 🙃
Было дело уже )
То есть предлагается дискриминировать английский чемпионат лишая их того что 5ая команда чемпионата попадает в ЛЧ, либо дискриминировать английские клубы лишая их награды за победу в ЛЕ? Я правильно понимаю этих недовольных?
Думаю предлагается убрать пятый слот для двух лучших стран. С каждым разом все больше поблажек для топ-5, раньше напрямую в групповой этап попадали только два клуба. Потом стало 3, потом стало 4, теперь есть возможность получить пятый слот. В ЛЕ и ЛК разница в бюджетах сказывается куда сильнее, а значит топ-5 (зачастую Англия) получает еще один слот для ЛЧ. Пусть будет 4-5 команд, но чтобы половина проходила хотя бы один раунд отбора, пусть доказывают что достойны еврокубков на деле в новом сезоне.
пятый слот для двух лучших стран - результат расширения группового (теперь "общего") этапа, попытка угодить всем, чтобы топы не сбежали в пересовскую суперлигу (когда, кстати, старт? вроде в 2025 году первые матчи обещали, все суды против УЕФА выиграли...). Никто не мешал брать этот 5-й слот немцам (в первом сезоне, когда заработала эта система, два допслота получили Германия и Италия, кстати), 6-й мог бы забрать Фрайбург победой в ЛЕ.
Клубы Италии, Испании пускай пытаются разобраться со своими Лигами, которые по итогу нищенские. АПЛ клубы почти каждый год в финалах играют в еврокубках. Аутсайдер АПЛ чуть ли не сильнее чемпиона Португалии и других лиг.
Тоттенхэм вполне мог выбить Атлетико, если бы Тудор Кински не решил вдруг поставить в ворота, да даже так могли, ибо в ответке засчитали гол Атлетико после фола и в конце не поставили пенальти в их ворота, как раз Тоттенхэму двух мячей и не хватило. А ведь Тоттенхэм может вылететь в чемпионшип.
ЛЧ взяла курс на то, чтобы быть суперлигой. и эти единственно правильное решение с коммерческой точки зрения.

с шестого слота в англии может залететь условный юнайтед. очевидно, что никто не будет терять такой жир.
смысле? Европейские клубы против футбольного империализма, что ли? Ну так "просить" уже поздно
Фигасе.. А чей-то они? Чего не нравится?! Капитализм он так и работает - кто богаче, тот будет становиться еще богаче. Быстрее, чем тот кто был менее богаче. А небогатые конкуренты или питательный субстрат, или будут поглощены со временем.
Давно пора так сделать! 6-8 команд Англии, 4-5 из Италии и Испании, по 3 из Германии и Франции и закрыть лигу нахер. Перес это и предлагал. Как в НБА, НХЛ и прочих североамер лигах. И богатые будут богатеть! Нафига мне смотреть матчи условного Реала против Эльче, когда я могу смотреть их матчи только против топ-клубов?
Без Реала и Барселоны ЛаЛига нафиг никому не нужна. Можно сказать, что эти команды делают кассу каждому сопернику в лиге, когда играют выездные матчи. Тогда как в Германии и Франции такого разделения нет. Италия - в целом в упадке. А АПЛ и так денег имеет больше всех. И фанаты, как и во Франции с Германией любят и болеют даже за небольшие клубы. Больше всех страдают и пострадают только Испанцы.

Собсна Перес это предлагал только потому что не хочет вот так делить свой гешефт с условными Эльче или Райо, которые с Реала или Барсы кормятся, когда они приезжают к ним на матчи. Хочет делить большой и вкусный пирог с равными. А мелкие клубы-лиги сделать фермами-субстратом из которых высосать все соки и собирать почти бесплатно все сливки.

Классно же раньше было - забрать юное дарование почти даром(или совсем даром), тогда как теперь десятки миллионов за кота в мешке платить приходится - а ну-ка он односезонка, типа Йовича(найс 60лямов заплатил Реал) или Пепе(80лямов мой Арсенал) или почти любой трансфер МЮ последних лет.. Да даже Мудрик.. Надо вон как Модрича, в свое время, или недавно Хвичу - за 15-20лямов максимум брать, а потом за десятки-сотни перепродавать в несколько раз дороже или использовать до конца..
А что, Реал, Барса, Бавария обязаны всегда быть экономически сильнее всех? С чего бы искусственно ограничивать другие клубы? И так ввели ФФП, чтобы спасти доминацию исторических мешков вроде Реала. Теперь вся АПЛ им не нравится 😃
Для меня и 5 команд для одной страны в одном турнире это уже перебор, а 6 это уже шиза
Если они проходят по уровню, пусть хоть все 20 играют.
Если бы тоттенхэм или ньюкасл выиграли лч, то было бы 7 команд от Англии)
Богаты богатеют бедные беднеют. Футбол и ЛЧ как зеркало нашего оющества и жизни. Что удивительного то ?
