Александр Кержаков: «Краснодар» уничтожит «Динамо»

Александр Кержаков считает, что «Динамо» уступит «Краснодару» в 29-м туре Мир РПЛ .

«Краснодар » их просто уничтожит. «Динамо » ни за что не борется вообще, от слова «совсем». Иностранцы тоже, думаю, будут все на чемоданах.

«Краснодар» победит 3:1 или 3:0. Просто их уничтожат», – сказал экс-форвард «Зенита» и сборной России.

«Быки» встретятся с «Динамо» 11 мая. Начало игры – в 20:00 по московскому времени.