«Ювентус» не проигрывает c февраля – 7 побед, 4 ничьих

«Ювентус» не проигрывает два с половиной месяца.

Команда Лучано Спаллетти сегодня одолела «Лечче » (1:0) в 36-м туре Серии А.

В последний раз туринцы проигрывали 21 февраля – «Комо» (0:2). С тех пор у них шесть побед и четыре ничьих в чемпионате, а также одна победа в Лиге чемпионов.

В следующем матче «Ювентус » встретится с «Фиорентиной». Игра пройдет 17 мая.