У «Сосьедада» Захаряна 3 ничьих и 2 поражения в 5 последних матчах. Команда идет 8-й в Ла Лиге, Арсен не играет больше месяца
«Реал Сосьедад» продлил серию без побед до 5 матчей – 3 ничьих и 2 поражения.
Команда Пеллегрино Матараццо в субботу сыграла вничью с «Бетисом» в 35-м туре Ла Лиги (0:2). «Сосьедад» отыгрался с 0:2, забив на 80-й и 91-й минутах.
Клуб из Сан-Себастьяна, ранее выигравший Кубок Испании, идет на 8-м месте в турнирной таблице и может опуститься ниже по итогам тура.
Российский плузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян не выходит на поле с 20 марта.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
А если спрашиваете, почему Заха не играет, то он просто проигрывает конкуренцию. За время его пребывания в клубе приехал и перерос его Сучич, подъехали Солер и Гедеш, никуда не делись Кубо, Браис и Барренечеа. Даже бразильский новичок уже выше в иерархии. А Арсен сидит в телефоне, горбатится, не прогрессирует и слабее их всех.
