У «Сосьедада» Захаряна 3 ничьих и 2 поражения в 5 последних матчах. Команда идет 8-й в Ла Лиге, Арсен не играет больше месяца

«Сосьедад» не выигрывает 5 матчей подряд.

«Реал Сосьедад » продлил серию без побед до 5 матчей – 3 ничьих и 2 поражения.

Команда Пеллегрино Матараццо в субботу сыграла вничью с «Бетисом » в 35-м туре Ла Лиги (0:2). «Сосьедад» отыгрался с 0:2, забив на 80-й и 91-й минутах.

Клуб из Сан-Себастьяна, ранее выигравший Кубок Испании, идет на 8-м месте в турнирной таблице и может опуститься ниже по итогам тура.

Российский плузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян не выходит на поле с 20 марта.