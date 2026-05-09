  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Сосьедада» Захаряна 3 ничьих и 2 поражения в 5 последних матчах. Команда идет 8-й в Ла Лиге, Арсен не играет больше месяца
7

У «Сосьедада» Захаряна 3 ничьих и 2 поражения в 5 последних матчах. Команда идет 8-й в Ла Лиге, Арсен не играет больше месяца

«Сосьедад» не выигрывает 5 матчей подряд.

«Реал Сосьедад» продлил серию без побед до 5 матчей – 3 ничьих и 2 поражения.

Команда Пеллегрино Матараццо в субботу сыграла вничью с «Бетисом» в 35-м туре Ла Лиги (0:2). «Сосьедад» отыгрался с 0:2, забив на 80-й и 91-й минутах. 

Клуб из Сан-Себастьяна, ранее выигравший Кубок Испании, идет на 8-м месте в турнирной таблице и может опуститься ниже по итогам тура. 

Российский плузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян не выходит на поле с 20 марта. 

«Зенит» уже точно чемпион?12357 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoБетис
logoАрсен Захарян
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
logoПеллегрино Матараццо
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Захарян не играет со времен Динамо Захаряна
Захарян не потянул Сосьедад.
Ответ Магомед Саид Амирханов
А что случилось?
Если вы спрашиваете, почему РС не побеждает, то они взяли кубок и эмоционально выдохлись, найти мотивацию доигрывать чемп не могут.
А если спрашиваете, почему Заха не играет, то он просто проигрывает конкуренцию. За время его пребывания в клубе приехал и перерос его Сучич, подъехали Солер и Гедеш, никуда не делись Кубо, Браис и Барренечеа. Даже бразильский новичок уже выше в иерархии. А Арсен сидит в телефоне, горбатится, не прогрессирует и слабее их всех.
Ответ SamArus51
Если вы спрашиваете, почему РС не побеждает, то они взяли кубок и эмоционально выдохлись, найти мотивацию доигрывать чемп не могут. А если спрашиваете, почему Заха не играет, то он просто проигрывает конкуренцию. За время его пребывания в клубе приехал и перерос его Сучич, подъехали Солер и Гедеш, никуда не делись Кубо, Браис и Барренечеа. Даже бразильский новичок уже выше в иерархии. А Арсен сидит в телефоне, горбатится, не прогрессирует и слабее их всех.
Ты упустил одну важную деталь, благодаря победы в кубке они квалифицировались в еврокубке и поэтому возня за +-1 место в таблице и попдание в зону ле уже не имеет смысла
> сыграла вничью [...] (0:2).

ну ок
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Раньери готов работать в сборной Италии: «Я отказался, потому что у меня была работа в «Роме». Сейчас я свободен – почему бы и нет?»
9 минут назад
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
11 минут назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
12 минут назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
20 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
36 минут назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
38 минут назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
сегодня, 07:35
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев не считает себя лучшим тренером России: «Серебряная лань» – признание прорыва «Балтики». Есть стремление быть лучшим в профессии»
3 минуты назад
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
26 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
49 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
Рекомендуем