Доссена о словах Дэвиса: «Обвинения в расизме меня глубоко ранят, подобное поведение абсолютно чуждо моей культуре и воспитанию. Мне бы никогда не пришло в голову так поступить»
Альберто Доссена ответил на обвинения в расизме по отношению к Кинану Дэвису.
Форвард «Удинезе» пожаловался на оскорбления во время игры с «Кальяри» в Серии А, из-за чего встреча была остановлена на четыре минуты. После матча англичанин выложил фото Доссены и назвал его «трусливым расистом».
«Обвинения в расизме меня глубоко огорчают и ранят. Это очень тяжелое обвинение. Мне даже в голову никогда не пришло бы обратиться к другому человеку, к коллеге с подобным оскорблением.
Это первый раз в жизни, когда я сталкиваюсь с такой ситуацией и вынужден защищаться от настолько позорного обвинения. Подобное поведение абсолютно чуждо моей культуре и воспитанию», – написал защитник.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Альберто Доссены
Мы должны до конца бить рекорды толерантности по отношению не белых в ущерб нормальности.
Такие понятия ныне
Я уверен, что прелставители других рас оскорбляют белых на почве расизма не меньше.
Но верим только одной стороне.
Это политика такая.
Очередной тупиковый путь.