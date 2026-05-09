Доссена о словах Дэвиса: «Обвинения в расизме меня глубоко ранят, подобное поведение абсолютно чуждо моей культуре и воспитанию. Мне бы никогда не пришло в голову так поступить»

Доссена про обвинения в расизме: меня это ранит, никогда бы так не поступил.

Альберто Доссена ответил на обвинения в расизме по отношению к Кинану Дэвису.

Форвард «Удинезе» пожаловался на оскорбления во время игры с «Кальяри» в Серии А, из-за чего встреча была остановлена на четыре минуты. После матча англичанин выложил фото Доссены и назвал его «трусливым расистом».

«Обвинения в расизме меня глубоко огорчают и ранят. Это очень тяжелое обвинение. Мне даже в голову никогда не пришло бы обратиться к другому человеку, к коллеге с подобным оскорблением.

Это первый раз в жизни, когда я сталкиваюсь с такой ситуацией и вынужден защищаться от настолько позорного обвинения. Подобное поведение абсолютно чуждо моей культуре и воспитанию», – написал защитник.