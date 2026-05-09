Хайкин после двух отраженных пенальти в финале Кубка Норвегии: «Сделаю все возможное ради Норвегии и «Буде-Глимт». Я хороший человек и хороший футболист»

Никита Хайкин: сделаю все ради Норвегии и «Буде-Глимт».

Никита Хайкин высказался после победы «Буде-Глимт » над «Бранном » в финале Кубка Норвегии.

Вратарь отразил два пенальти в послематчевой серии.

«Вот за что мы любим футбол. Я совершил две ошибки в первом тайме, но не стал терять голову. Мои партнеры очень мне помогли, и это меньшее, чем я мог ответить.

У меня была тяжелая неделя, и это обсуждают многие люди, но я стараюсь не терять голову. Я знаю, кто я. Я хороший человек и хороший футболист. Я сделаю все возможное ради Норвегии и «Буде-Глимт», – сказал Хайкин в интервью TV 2.