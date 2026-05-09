Хайкин после двух отраженных пенальти в финале Кубка Норвегии: «Сделаю все возможное ради Норвегии и «Буде-Глимт». Я хороший человек и хороший футболист»
«Вот за что мы любим футбол. Я совершил две ошибки в первом тайме, но не стал терять голову. Мои партнеры очень мне помогли, и это меньшее, чем я мог ответить.
У меня была тяжелая неделя, и это обсуждают многие люди, но я стараюсь не терять голову. Я знаю, кто я. Я хороший человек и хороший футболист. Я сделаю все возможное ради Норвегии и «Буде-Глимт», – сказал Хайкин в интервью TV 2.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NRK
70 комментариев
Какие претензии к нему от комментаторов? Не могу просто понять хейта
норвежский паспорт у него а не у них. Ютубчик, дискорд там и многое другое доступно
Комментарий скрыт
Вот и прокололся, хороший человек не скажет что он хороший человек)
Ты хороший человек ?
то есть, хороший человек не способен адекватно оценивать реальность?
Желаю ему процветания в Норвегии, пусть берет максимум норвежских трофеев, каждый год кубок, лигу, суперкубок и так по кругу всю карьеру.
Себя считает русским[4][5]; имеет российское, израильское и британское гражданства[6][7]. В апреле 2026 года Хайкин получил норвежское гражданство Кто ты воин?
Израильское гражданство... Думаю, ответ на вопрос кроется где-то тут.
Хороший человек и футболист
И поправил кипу
Я хороший человек = = = и очень скромный, и очень люблю свою Родину, особенно вторую и четвертую
Слишком много к нему внимания. Даже больше, чем к Сафонову, который, играет в суперклубе и вышел в финал ЛЧ. А тут чувак играет в 15-м примерно по силе европейском чемпионате, давно порвал связи с Россией и тем не менее постоянно читаем про него новости.
Ну как! Сменил гражданство -- за одно это уже стоит его здесь похвалить!
На этом сайте - да.
Хайкин Сафонова
Ну сказали же тебе , не дадут тебе играть на ЧМ , к чему этот показной норвежский патриотизм... смешно и грустно такое читать
Но как глубоко и тщательно лизнул. Следит за гигиеной норвежцев 👏
Забыл сказать, что ещё и скромный человек ))
