У Антони 24 (14+10) очков в 43 матчах сезона за «Бетис» – бразилец забил «Сосьедаду» Захаряна

Антони забил 14-й гол в сезоне.

Антони забил на 39-й минуте матча с «Реал Сосьедад » в 35-м туре Ла Лиги (1:0, перерыв).

Вингер «Бетиса » набрал 24 (14+10) очков по «гол+пас» в этом сезоне за «Бетис». В Ла Лиге на его счету 8 мячей и 6 ассистов в 29 матчах.

Статистику экс-игрока «МЮ » можно посмотреть здесь .