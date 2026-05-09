Вембаньяма из НБА будет болеть за «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Они сделают матч хотя бы немного интересным – в отличие от «Арсенала»
Центровой «Сан-Антонио» и сборной Франции Виктор Вембаньяма будет поддерживать «ПСЖ» в финале футбольной Лиги чемпионов.
«ПСЖ» сделает матч хотя бы немного интересным – а «Арсенал», я знаю, делать этого точно не будет», – сказал баскетболист в интервью Amazon Prime.
Анри о финале ЛЧ: «Арсенал» может сделать то, что мне не удалось. «ПСЖ» может убивать по-разному – посмотрим, что мы можем сделать против них»
«Зенит» уже точно чемпион?
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
16 комментариев
Но он не смотрел унылейший второй тайм против Баварии, поэтому и сморозил чушь