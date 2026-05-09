Вембаньяма из НБА будет болеть за «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Они сделают матч хотя бы немного интересным – в отличие от «Арсенала»

Вембаньяма будет болеть за «ПСЖ» в финале ЛЧ.

Центровой «Сан-Антонио» и сборной Франции Виктор Вембаньяма будет поддерживать «ПСЖ» в финале футбольной Лиги чемпионов.

«ПСЖ » сделает матч хотя бы немного интересным – а «Арсенал », я знаю, делать этого точно не будет», – сказал баскетболист в интервью Amazon Prime.

Анри о финале ЛЧ: «Арсенал» может сделать то, что мне не удалось. «ПСЖ» может убивать по-разному – посмотрим, что мы можем сделать против них»