«Галатасарай» в 4-й раз подряд выиграл лигу Турции. «Фенербахче» не берет титул с 2014-го

«Галатасарай» выиграл лигу Турции в 4-й раз подряд.

Команда Окана Бурука одержала победу над «Антальяспором » (4:2) и выиграла Суперлигу за тур до ее завершения. Она набрала 77 очков, идущий вторым «Фенербахче» – 73.

«Галатасарай» стал чемпионом в четвертый раз подряд. Всего у него 26 побед в Суперлиге – больше всех в истории. На втором месте идет «Фенербахче » (19 титулов), не выигрывающий с 2014 года.