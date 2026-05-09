«Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 2 очка в АПЛ за три тура до конца чемпионата. «МЮ» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Челси» – 9-й

«Арсенал » опережает «Манчестер Сити » на два очка в турнирной таблице АПЛ .

Командам, занимающим 1-е и 2-е места, осталось сыграть по три матча до конца чемпионата.

«Канонирам» предстоит встретится с «Вест Хэмом», «Бернли» и «Кристал Пэлас». «Горожане» сыграют с «Кристал Пэлас», «Борнмутом » и «Астон Виллой ».

Отметим, что «МЮ » занимает 3-е место, «Ливерпуль » – 4-е, «Челси » – 9-е.