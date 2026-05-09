  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 2 очка в АПЛ за три тура до конца чемпионата. «МЮ» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Челси» – 9-й
66

«Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 2 очка в АПЛ за три тура до конца чемпионата. «МЮ» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Челси» – 9-й

«Сити» отстает от «Арсенала» на 2 очка за 3 тура до конца.

«Арсенал» опережает «Манчестер Сити» на два очка в турнирной таблице АПЛ

Командам, занимающим 1-е и 2-е места, осталось сыграть по три матча до конца чемпионата. 

«Канонирам» предстоит встретится с «Вест Хэмом», «Бернли» и «Кристал Пэлас». «Горожане» сыграют с «Кристал Пэлас», «Борнмутом» и «Астон Виллой». 

Отметим, что «МЮ» занимает 3-е место, «Ливерпуль» – 4-е, «Челси» – 9-е.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?49860 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoБрайтон
logoБрентфорд
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoБорнмут
logoАстон Вилла
logoМанчестер Юнайтед
66 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Арсеналу завтра играть с Вест Хэмом, которому очки очень нужны, чтобы не вылететь из АПЛ. Думаю, будет хорошая битва.
Ответ Хлынов
Арсеналу завтра играть с Вест Хэмом, которому очки очень нужны, чтобы не вылететь из АПЛ. Думаю, будет хорошая битва.
Мне кажется, задушит Арс этот ВХ,а ВХ удачи в шипе
Ответ Хлынов
Арсеналу завтра играть с Вест Хэмом, которому очки очень нужны, чтобы не вылететь из АПЛ. Думаю, будет хорошая битва.
Арсенал в беспроигрышном поражении, либо станут чемпионами либо отправят петухов в пердив
Интересный факт
ВХ не проигрывал в АПЛ на своем поле с января)
Ответ zzzeeerrrooo
Интересный факт ВХ не проигрывал в АПЛ на своем поле с января)
и сейчас не проиграет
Ответ $-AGROHIM-$
и сейчас не проиграет
С Сити они один раз к воротам подошли и забили с углового
Вест Хэм, топи петухов и одновременно стреляй в пушкарей! Англия этого не забудет!
Ответ Эдуардо Силва
Вест Хэм, топи петухов и одновременно стреляй в пушкарей! Англия этого не забудет!
Разбежался. Арсенал своего не упустит. Глоры Сити как нибудь перебьются без АПЛ)
Ответ Den-is
Разбежался. Арсенал своего не упустит. Глоры Сити как нибудь перебьются без АПЛ)
Ну так. Арсенал ведь каждый год второй
Хорошо, что матч сложился именно так, Сити практически нивелировал отставание по разнице мячей. Теперь у каждого футболиста Арсенала и у каждого болельщика , в голове нет мыслей «так, ну если завтра ничья , то давайте посчитаем расклады» , 3 из 3 матчей побеждаем и никто уже не заберет у нас АПЛ.
Как бы мы не успокоились ничьей Эвертона и Сити, матч с Вест Хэмом будет суперсложный. Вся борьба впереди , 100%
Ответ Алексей Попов
Хорошо, что матч сложился именно так, Сити практически нивелировал отставание по разнице мячей. Теперь у каждого футболиста Арсенала и у каждого болельщика , в голове нет мыслей «так, ну если завтра ничья , то давайте посчитаем расклады» , 3 из 3 матчей побеждаем и никто уже не заберет у нас АПЛ. Как бы мы не успокоились ничьей Эвертона и Сити, матч с Вест Хэмом будет суперсложный. Вся борьба впереди , 100%
ничьей Сити с Эвертоном малограмотные только могли успокоиться)
Ответ $-AGROHIM-$
ничьей Сити с Эвертоном малограмотные только могли успокоиться)
Самое главное, чтобы арсенал не успокоился и завтра сыграл в свой футбол .
Забавное время. Помню, в начале 2010-х Вест Хэм, Саутгемптон, Сток Сити, Вест Бромвич были крепкими середняками, а сегодня на грани вылета, либо в пердиве. Зато про Брайтоны, Брентфорды и Борнмуты я даже и не слышал, но они очень крепко закрепились.
Ответ Someone from Internet
Забавное время. Помню, в начале 2010-х Вест Хэм, Саутгемптон, Сток Сити, Вест Бромвич были крепкими середняками, а сегодня на грани вылета, либо в пердиве. Зато про Брайтоны, Брентфорды и Борнмуты я даже и не слышал, но они очень крепко закрепились.
Брайтон и Брентфорд выстроили свой успех через подход анализа данных, на основе которого выстраивали как трансферную политику, так и тренерские назначения (Брентфорд вообще тупо повышал помощников до главного, Франк такой же). Эти организации думают на два шага вперёд, поэтому и выглядят стабильнее более богатых конкурентов (ВХ тот же тратит дофига и периодически стоит на вылет, про Ттх с их чехардой в покупках и тренерах и говорить нечего).
Для Арсенала ничего не меняется. Как надо было кровь из носу обыгрывать Вест Хэм, так и остаётся
Следующая игра Арсенала с ВХ - решающая для Сити ))
Ответ OldRedWhite
Следующая игра Арсенала с ВХ - решающая для Сити ))
Теперь каждая игра решающая
Сгореть можно любой команде
Ответ zzzeeerrrooo
Теперь каждая игра решающая Сгореть можно любой команде
Забыли написать только :
Это - АПЛ ! ))
Лысый шарлатан мог бы своему корешу Артете один титул и уступить
У Сити, конечно, очень призрачные шансы на титул.
Даже, если Вест Хэм сыграет вничью с Арсеналом, Арсенал может
набить нужную разницу на немотивированных Бернли и КП.
Сити же играть в гостях с Борнмутом, которому еще нужно,
и Астон Виллой, у которой неизвестно, какое будет настроение после
финала ЛЕ. А то может и им нужно будет набирать очки с Сити.
Короче, после ничьей с Эвертоном, даю Сити не больше 20% на титул.
Ответ jordy
У Сити, конечно, очень призрачные шансы на титул. Даже, если Вест Хэм сыграет вничью с Арсеналом, Арсенал может набить нужную разницу на немотивированных Бернли и КП. Сити же играть в гостях с Борнмутом, которому еще нужно, и Астон Виллой, у которой неизвестно, какое будет настроение после финала ЛЕ. А то может и им нужно будет набирать очки с Сити. Короче, после ничьей с Эвертоном, даю Сити не больше 20% на титул.
Ну не знаю, Ираола вечный клиент Пепа, а Вилла будет измотана после финала
Ответ Someone from Internet
Ну не знаю, Ираола вечный клиент Пепа, а Вилла будет измотана после финала
Надо смотреть динамику противостояний.
Ираола был клиентом, когда Борнмут обитал в нижней половине таблицы,
а Сити становился чемпионом, набирая около 90 очков.
В прошлом сезоне Борнмут уже прибавил, а Сити, наоборот, прилично сдал.
И там Сити выиграл домашний матч, но проиграл на выезде.
Да и этот сезон, на самом деле, для Сити складывается не сильно лучше,
а Борнмут претендует на ЛЧ. Так что ожидаю тяжелой для Сити игры.
Особенно, глядя на то, как тяжело Сити в последних играх даются голы.
Ведь сегодня вроде вынос по счету, но по игре были большие проблемы.
Если Вилла выиграет финал ЛЕ, может и не будет с Сити пыхтеть сильно.
А вот, если не выиграет, да еще и надо будет очки набирать, то....
Короче, календарь у Арсенала гораздо проще, но понятное дело,
случиться может всякое, тем более ВХ очки нужны как воздух.
Считаю, ключевой в этой гонке матч.
Если канониры выиграют, титул заберут на 99,9%.
Оставляю 0,1 % на чудо.
Сегодняшний матч это когда болелы шпор будут всем сердцем молить бога о победе канониров
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Динамо» – «Краснодар». 1:1 – Тюкавин ответил на гол Косты, у Сперцяна ассист. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
78-летний Адвокат возвращается в сборную Кюрасао и будет работать на ЧМ-2026. Состояние его дочери улучшилось, игроки и спонсоры попросили тренера вернуться
4 минуты назад
Алаев о том, где будет чемпионский кубок в 30-м туре: «У чемпиона. Фокус-покус, и кубок окажется там, где надо»
20 минут назад
«Барселона» проводит чемпионский парад на улицах города: Флик участвует, Шченсны курил и вместе с Левандовским ел брошенное фанатами мороженое
31 минуту назадВидео
У Сперцяна 16 ассистов в сезоне РПЛ – он повторил рекорд лиги. До Эдуарда это удавалось лишь Лоськову, Халку и Глушенкову
31 минуту назад
Гендиректор «Пари НН» извинился перед фанатами за поведение Медведева: «Эмоции захлестнули после обидного поражения. Для нас важен каждый плакат, флюид, кричалка»
51 минуту назад
Мбаппе не хочет играть в оставшихся домашних матчах «Реала» в сезоне из-за свиста фанатов (The Athletic)
53 минуты назад
Карседо о 2:1 с «Рубином»: «Доволен игрой «Спартака». Не нужно было пропускать в концовке. Мы недостаточно хладнокровно реализовывали моменты»
сегодня, 17:15
«Зенит» может вернуть Дегтева. Вратарь «Сочи» интересен и «Спартаку» (Metaratings)
сегодня, 17:14
«Наш тренер», #####? Ваш тренер до этого довел. Позор, идите болейте за него, ## ###». Медведев накричал на фанатов «Пари НН» из-за баннеров со Шпилевским
сегодня, 17:01Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Лаутаро о финале Кубка с «Лацио»: «Интер» постарается завоевать 2-й трофей. Можем завершить сезон так, как мы всегда мечтали»
6 минут назад
Манданда о завершении карьеры: «Мне не нравится моя жизнь, чувствую себя потерянным – иногда ощущение пустоты невыносимо. Спустя год я считаю, что справился и двинулся дальше»
11 минут назад
«ПСЖ» может продать Шевалье или вернуть в «Лилль» на правах аренды. Клуб может дать шанс 19-летнему Марину, подменявшему Сафонова (L’Équipe)
21 минуту назад
«Наполи» – «Болонья». Хейлунд, де Брюйне и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
23 минуты назад
Бруну – Рэшфорду после титула Ла Лиги: «Поздравляю, мой брат ❤️. Ты этого заслуживаешь 🙌🏼»
39 минут назад
«Челси» надеется назначить нового тренера до ЧМ (Бен Джейкобс)
56 минут назад
Менди перенес операцию на бедре, восстановление займет 4-5 месяцев. Защитника «Реала» оперировал французский хирург, лечивший Мбаппе и Бензема, клуб контролировал процесс
сегодня, 17:07
Артига после 1:2: «Спартак», который мы видели, должен бороться за чемпионство. Все 90 минут он был лучше «Рубина»
сегодня, 17:07
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» играет с «Аль-Таавуном», «Аль-Шабаб» против «Неома»
сегодня, 16:53
Фомин в запасе начнет матч с «Краснодаром», сказал Гусев: «Он получил небольшое повреждение в последней игре. Немного подустал, было что-то с коленом, но вроде обошлось»
сегодня, 16:52
Рекомендуем