«Ман Сити» отстает от «Арсенала» на 2 очка в АПЛ за три тура до конца чемпионата. «МЮ» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «Челси» – 9-й
Командам, занимающим 1-е и 2-е места, осталось сыграть по три матча до конца чемпионата.
«Канонирам» предстоит встретится с «Вест Хэмом», «Бернли» и «Кристал Пэлас». «Горожане» сыграют с «Кристал Пэлас», «Борнмутом» и «Астон Виллой».
Отметим, что «МЮ» занимает 3-е место, «Ливерпуль» – 4-е, «Челси» – 9-е.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
ВХ не проигрывал в АПЛ на своем поле с января)
Как бы мы не успокоились ничьей Эвертона и Сити, матч с Вест Хэмом будет суперсложный. Вся борьба впереди , 100%
Сгореть можно любой команде
Это - АПЛ ! ))
Даже, если Вест Хэм сыграет вничью с Арсеналом, Арсенал может
набить нужную разницу на немотивированных Бернли и КП.
Сити же играть в гостях с Борнмутом, которому еще нужно,
и Астон Виллой, у которой неизвестно, какое будет настроение после
финала ЛЕ. А то может и им нужно будет набирать очки с Сити.
Короче, после ничьей с Эвертоном, даю Сити не больше 20% на титул.
Ираола был клиентом, когда Борнмут обитал в нижней половине таблицы,
а Сити становился чемпионом, набирая около 90 очков.
В прошлом сезоне Борнмут уже прибавил, а Сити, наоборот, прилично сдал.
И там Сити выиграл домашний матч, но проиграл на выезде.
Да и этот сезон, на самом деле, для Сити складывается не сильно лучше,
а Борнмут претендует на ЛЧ. Так что ожидаю тяжелой для Сити игры.
Особенно, глядя на то, как тяжело Сити в последних играх даются голы.
Ведь сегодня вроде вынос по счету, но по игре были большие проблемы.
Если Вилла выиграет финал ЛЕ, может и не будет с Сити пыхтеть сильно.
А вот, если не выиграет, да еще и надо будет очки набирать, то....
Короче, календарь у Арсенала гораздо проще, но понятное дело,
случиться может всякое, тем более ВХ очки нужны как воздух.
Считаю, ключевой в этой гонке матч.
Если канониры выиграют, титул заберут на 99,9%.
Оставляю 0,1 % на чудо.