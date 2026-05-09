«Сити» не проигрывает в АПЛ 13 матчей подряд после 0:2 от «МЮ» в январе – 9 побед и 4 ничьих

«Сити» не проигрывает в АПЛ с января.

«Манчестер Сити » не проигрывает 13 матчей подряд в АПЛ – 9 побед и 4 ничьих.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы разгромила «Брентфорд » (3:0) в 36-м туре АПЛ.

Последнее поражение в чемпионате у «горожан» случилось 17 января от «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Арсенала» на 2 очка за 3 игры до конца. 13 мая команда примет «Кристал Пэлас».