«Сити» не проигрывает в АПЛ 13 матчей подряд после 0:2 от «МЮ» в январе – 9 побед и 4 ничьих
«Манчестер Сити» не проигрывает 13 матчей подряд в АПЛ – 9 побед и 4 ничьих.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы разгромила «Брентфорд» (3:0) в 36-м туре АПЛ.
Последнее поражение в чемпионате у «горожан» случилось 17 января от «Манчестер Юнайтед» (0:2).
«Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Арсенала» на 2 очка за 3 игры до конца. 13 мая команда примет «Кристал Пэлас».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Что и позволило сохранить интригу в АПЛ
