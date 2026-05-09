  Дэвиc из «Удинезе» пожаловался на расизм со стороны Доссены из «Кальяри». Дзаньоло подтвердил: «Так называемому коллеге должно быть стыдно, его нога больше не должна ступать на поле»
14

Форвард «Удинезе» Дэвис пожаловался на расизм во время матча Серии А.

Матч между «Кальяри» и «Удинезе» омрачил расистский инцидент.

Игра 36-го тура Серии А прерывалась во втором тайме на четыре минуты после того, как форвард «Удинезе» Кинан Дэвис сообщил главному арбитру Федерико Дионизи о том, что его оскорбил Альберто Доссена. Calciomercato отмечает, что в конце игры атмосфера на поле настолько накалилась, что между футболистами едва не началась драка.

После матча полузащитник «Удинезе» Йеспер Карлстрем заявил: «Дэвис слышал расистские высказывания. Невероятно, что в наши дни такое все еще может происходить».

Николо Дзаньоло тоже остался недоволен произошедшим: «Коллеге, если его можно так назвать, который сегодня посмел оскорбить моих детей и моего товарища по команде из-за цвета его кожи, должно быть стыдно, его нога больше не должна ступать на футбольное поле».

Главный тренер «Кальяри» Фабио Пизакане прокомментировал инцидент так: «Я задал вопрос своему игроку, и он ответил мне, что ничего расистского не говорил. Я верю ему, верю Альберто, потому что знаю его много лет. Он никогда не сказал бы ничего подобного».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Calciomercato
Мой чернокожий друг спросил у кого-то на работе, где находится цветной принтер?
Ему сказали: "Бро, сейчас 2026 год, ты можешь пользоваться любым принтером, которым ты захочешь".
Ответ Ебздрогыч
Мой чернокожий друг спросил у кого-то на работе, где находится цветной принтер? Ему сказали: "Бро, сейчас 2026 год, ты можешь пользоваться любым принтером, которым ты захочешь".
Вот-вот. До чего толерастия доводит, люди уже не могут в обычных моментах друг друга понять)
Назвал негра дураком?
Оскорбил детей и по цвету кожи классика. Забыл еще маму и жену добавить
Ответ Baito Iosip
Оскорбил детей и по цвету кожи классика. Забыл еще маму и жену добавить
Вот ю сэй абаут май мама???
Ответ Василий Петров
Вот ю сэй абаут май мама???
"What’s you say about my mama"
В НБА просто в бубен получил бы и была потасовочка небольшая, а так детский лепет на лужайке
