Холанд забил 50 голов в 57 играх за «Сити» и Норвегию в этом сезоне

Гол в ворота «Брентфорда » стал для Эрлинга Холанда юбилейным.

Нападающий «Манчестер Сити » отправил мяч в сетку пяткой на 75-й минуте игры 36-го тура АПЛ .

Теперь на счету норвежца 50 забитых мячей в составе клуба и сборной в этом сезоне. Он проводит 57-ю игру.

Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь .