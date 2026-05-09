Холанд забил 50 голов в 57 играх за «Сити» и Норвегию в этом сезоне
Гол в ворота «Брентфорда» стал для Эрлинга Холанда юбилейным.
Нападающий «Манчестер Сити» отправил мяч в сетку пяткой на 75-й минуте игры 36-го тура АПЛ.
Теперь на счету норвежца 50 забитых мячей в составе клуба и сборной в этом сезоне. Он проводит 57-ю игру.
Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.
«Зенит» уже точно чемпион?12322 голоса
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самое забавное, что Холанд забил больше голов (50), чем Милан в Серии А (48) и ТТХ в АПЛ (45)
50 голов невероятный результат:) Игроки вроде Дрогба, Торреса и Рауля о таких цифрах и не мечтали, просто Месси приучил нас что 50 только в чемпионате забивает, и стало казаться, что это не особо много:))
И всего 6 или 7 в гонке за ЗМ…
И всего 6 или 7 в гонке за ЗМ…
А какой он должен быть? После вылета из ЛЧ и слабого сезона АПЛ...
А какой он должен быть? После вылета из ЛЧ и слабого сезона АПЛ...
Должен быть выше, потому что изначально ЗМ задумывался как индивидуальная награда. А теперь зависит только от успехов клубных
Многие ещё недооценивают игру Холанда без мяча. Как он работает в прессинге и сколько делает рывков назад, когда надо страховать партнёров. Тотальная разница между ним и тем же Мбаппе с Вини
То есть вылет в ЛЧ уже успех и хороший показатель сезона все же?)
...Но к сожалению по привычке пропал в решающих матчах лиги чемпионов
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем