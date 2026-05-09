Холанд пяткой забил «Брентфорду». У Эрлинга 26 голов в АПЛ – он лучший бомбардир лиги
Эрлинг Холанд поразил ворота «Брентфорда» в 36-м туре АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» закатил мяч в ворота пяткой, воспользовавшись удачными рикошетами.
Норвежец забил 26-й гол в текущем чемпионате и возглавляет список бомбардиров лиги. У идущего вторым Игора Тиаго («Брентфорд») 22 мяча.
Подробно со статистикой Холанда можно ознакомиться здесь.
Изображения: кадры из трансляции Setanta Sports
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Вот он форвард, вот он реально форвард. Бьет он обычно не издалека, как и положено нападающему. Но очень редко промахивается!
Мемы с "Холанд сдулся, потому что не забивает в среднем каждую игру" ещё актуальны?)
Тем временем у него 34 в 34 по г+п
Очнулся после зимы и начал забивать, фентезисты рады
