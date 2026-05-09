Холанд пяткой забил «Брентфорду». У Эрлинга 26 голов в АПЛ – он лучший бомбардир лиги

Холанд забил 26-й гол в сезоне АПЛ – пяткой.

Эрлинг Холанд поразил ворота «Брентфорда » в 36-м туре АПЛ .

Нападающий «Манчестер Сити » закатил мяч в ворота пяткой, воспользовавшись удачными рикошетами.

Норвежец забил 26-й гол в текущем чемпионате и возглавляет список бомбардиров лиги. У идущего вторым Игора Тиаго («Брентфорд») 22 мяча.

