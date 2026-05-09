Олисе набрал 47 (22+25) очков в 50 матчах сезона за «Баварию». Сегодня забил «Вольфсбургу»
Вингер «Баварии» Майкл Олисе забил «Вольфсбургу» в 33-м туре Бундеслиги.
Это 22-й гол француза в сезоне за клуб.
Он набрал 47 очков по системе «гол+пас» в 50 матчах этого сезона: 15 голов и 18 ассистов в 31 игре Бундеслиги, 5+6 в 13 матчах Лиги чемпионов, 2+1 в пяти матчах Кубка Германии. В Суперкубке Германии Олисе не совершал результативных действий.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
