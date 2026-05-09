Олисе набрал 47 (22+25) очков в 50 матчах сезона за «Баварию». Сегодня забил «Вольфсбургу»

Вингер «Баварии» Майкл Олисе забил «Вольфсбургу» в 33-м туре Бундеслиги.

Это 22-й гол француза в сезоне за клуб.

Он набрал 47 очков по системе «гол+пас» в 50 матчах этого сезона: 15 голов и 18 ассистов в 31 игре Бундеслиги, 5+6 в 13 матчах Лиги чемпионов, 2+1 в пяти матчах Кубка Германии. В Суперкубке Германии Олисе не совершал результативных действий.

Статистику Олисе можно изучить здесь.

Самый главный матч в сезоне провалил, шансы на золотой мяч резко упали. Теперь только перфоманс на чемпионате мира может исправить ситуацию.
Наврятли что ему отдадут даже 4сли Чм заберет.Там диктатор и Усман на слуху,но Олисе не хуже их обое а может даже и лучше.
А четвертьфинал с Реалом или первый матч с ПСЖ не главные? Или если прошли Реал, то это забываем и помним единственный матч, где его смогли командной работой закрыть?
Спортс, я всё-таки добьюсь от вас ответа) Открываем сайт УЕФА с официальной статистикой игроков в Лиге чемпионов. Видим, что у Олисе 8 голевых передач. Ну почему вы пишете 6? Что может быть точнее и официальнее статистики от организаторов турнира?)
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/statistics/players/?sortBy=assists&order=desc
Пользователи на спортсе как всегда клоуны – заминусовали за факт, типа я в чём-то не прав в своём вопросе и на сайте УЕФА у Олисе не 8 голевых)
На флешскоре вообще 7)
Шикарный игрок,желаю ему взять ЧМ.
Где ж ты был с такими ударами в среду🥺
ну его откровенно задушили, не справился с этим
Для меня другое удивительно, как объяснить, что в матче с ПСЖ он пробежал на 1,5 км меньше, чем сегодня, в ничего не значащем матче? Вот где загадка. А то что там не попал, а здесь попал, ну так бывает.
Очень крут, Майкл, мало сейчас кто может в одиночку решить исход матча.
Против ПСЖ вся Бавария играла как будто под дулом пистолета .Прям какой то психологический провал, может так и было...слишком зациклины были . обидно .жаль
Если бы не проигрыш в ЛЧ - Олисе всерьёз мог бы и на ЗМ претендовать, но увы. Там будет Хвича, особенно если Арсенал продавят в финале.
