Олисе набрал 47 (22+25) очков в 50 матчах сезона за «Баварию». Сегодня забил «Вольфсбургу»

Олисе набрал 47 очков в 50 матчах сезона за «Баварию».

Вингер «Баварии» Майкл Олисе забил «Вольфсбургу » в 33-м туре Бундеслиги.

Это 22-й гол француза в сезоне за клуб.

Он набрал 47 очков по системе «гол+пас» в 50 матчах этого сезона: 15 голов и 18 ассистов в 31 игре Бундеслиги, 5+6 в 13 матчах Лиги чемпионов, 2+1 в пяти матчах Кубка Германии. В Суперкубке Германии Олисе не совершал результативных действий.

Статистику Олисе можно изучить здесь .