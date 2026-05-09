У «Интера» 6 побед и ничья в 7 последних играх. Дальше – финал Кубка Италии

«Интер » продлил серию без поражений до девяти матчей.

Команда Кристиана Киву разгромила «Лацио» (3:0) в 36-м туре Серии А.

В последний раз миланцы проигрывали 8 марта – «Милану» (0:1). Затем они дважды подряд сыграли вничью, а в семи последующих матчах одержали шесть побед и разделили очки с «Торино».

13 мая «Интер» вновь встретится с «Лацио » – на этот раз в финале Кубка Италии.