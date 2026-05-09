  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Флика спросили о Хуанито, которого Арбелоа назвал «олицетворяющим «Реал»: «Не знаю, нет ответа». Ханси играл за «Баварию», когда испанец наступил на лицо Маттеусу и получил 4 года бана
Видео
41

Флика спросили о Хуанито, которого Арбелоа назвал «олицетворяющим «Реал»: «Не знаю, нет ответа». Ханси играл за «Баварию», когда испанец наступил на лицо Маттеусу и получил 4 года бана

Флик не стал отвечать на вопрос об экс-игроке «Реала» Хуанито.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оставил без ответа вопрос об экс-игроке «Реала» Хуанито. 

Ранее тренер «Реала» Альваро Арбелоа назвал Хуанито игроком, олицетворяющим мадридский клуб

Флика спросили, помнит ли он этого футболиста и считает ли, что именно он лучше всего олицетворяет «Реал». 

«У меня нет ответа на этот вопрос, извините. Я не знаю», – сказал Флик. 

Хуанито выступал за «Реал» с 1977 по 1987 год. УЕФА дисквалифицировал испанца на 4 года за наступ на лицо Лотару Маттеусу во время матча с «Баварией» в 1987 году. Флик был игроком мюнхенцев в тот период, однако не принимал участия в той игре. 

«Зенит» уже точно чемпион?12312 голосов
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoУЕФА
logoЛа Лига
logoБавария
logoБарселона
logoАльваро Арбелоа
Хуанито Гомес
logoбундеслига Германия
logoЛотар Маттеус
logoХанс-Дитер Флик
logoРеал Мадрид
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Пепе тоже был в свое время олицетворением реала. Для реала, это нормально))
Ответ Kubik_rubik
Пепе тоже был в свое время олицетворением реала. Для реала, это нормально))
Комментарий скрыт
Ответ Ast01011
Комментарий скрыт
И зачем же?
Посмотрел ролик 5тиминутный. За 40 лет ничего не поменялось. Когда Реал плывёт(3-0 в пользу Баварии на тот момент), начинаются истерики, давление на судью, жестокие фолы, как следствие собственной неполноценности.
Вряд-ли один левый пенальти в ворота Мадрида может это оправдать.
Ответ faust1899
Посмотрел ролик 5тиминутный. За 40 лет ничего не поменялось. Когда Реал плывёт(3-0 в пользу Баварии на тот момент), начинаются истерики, давление на судью, жестокие фолы, как следствие собственной неполноценности. Вряд-ли один левый пенальти в ворота Мадрида может это оправдать.
Комментарий скрыт
Шутки шутками коллеги, но действительно кто в теме ситуации за наступ 4 года? Это как и почему?
Ответ Grigorio II
Шутки шутками коллеги, но действительно кто в теме ситуации за наступ 4 года? Это как и почему?
Матеус чуть не закончил карьеру другого игрока Реала и Хуанито бросился мстить: https://youtu.be/ZOgMIJJpRp0
Наглядная демонстрация уровня жестокости в футболе того времени, что поведение Хуанито, конечно, нисколько не оправдывает. А песню о нем поют на Бернабеу из-за его ранней смерти в ДТП
Ответ Grigorio II
Шутки шутками коллеги, но действительно кто в теме ситуации за наступ 4 года? Это как и почему?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/murovei/2270633.html

Была большая статья о Хуанито несколько лет назад
Пойду искать этот момент.
Ответ Сергей
Пойду искать этот момент.
Заодно, если не трудно, поищи моменты игры Флика за Баварию
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Заодно, если не трудно, поищи моменты игры Флика за Баварию
Посмотрел. Там это животное не просто наступил на лицо, сначала прыгнул на лежачего ногой в район спины, потом пытался по голове ударить и в итоге реально бутсой на лицо наступил.
А Флик, действительно хорош. Отобрал у Ван Бастена мяч, потом что-то типа рулетки изобразил
Когда Тормена наступил на мошонку Лусиано, его вообще никак не наказали, но он же бык, им всë дозволено.
Комментарий удален модератором
Ответ Busk
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Tristan...
Комментарий удален модератором
Комментарий скрыт
то есть Арбелоа назвал олицетворением Реала игрока который повёл себя как дикарь и был дисквалифицирован на 4 года? не удивительно
Когда наконец рюдигера забанят, пока он кого нибудь не ушатал
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Раньери готов работать в сборной Италии: «Я отказался, потому что у меня была работа в «Роме». Сейчас я свободен – почему бы и нет?»
6 минут назад
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
8 минут назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
9 минут назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
17 минут назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
33 минуты назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
35 минут назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
58 минут назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Ко всем новостям
Последние новости
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
23 минуты назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
46 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58Фото
Рекомендуем