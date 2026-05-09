Флика спросили о Хуанито, которого Арбелоа назвал «олицетворяющим «Реал»: «Не знаю, нет ответа». Ханси играл за «Баварию», когда испанец наступил на лицо Маттеусу и получил 4 года бана

Флик не стал отвечать на вопрос об экс-игроке «Реала» Хуанито.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оставил без ответа вопрос об экс-игроке «Реала» Хуанито.

Ранее тренер «Реала » Альваро Арбелоа назвал Хуанито игроком, олицетворяющим мадридский клуб .

Флика спросили, помнит ли он этого футболиста и считает ли, что именно он лучше всего олицетворяет «Реал».

«У меня нет ответа на этот вопрос, извините. Я не знаю», – сказал Флик.

Хуанито выступал за «Реал» с 1977 по 1987 год. УЕФА дисквалифицировал испанца на 4 года за наступ на лицо Лотару Маттеусу во время матча с «Баварией» в 1987 году. Флик был игроком мюнхенцев в тот период, однако не принимал участия в той игре.