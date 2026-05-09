«МЮ», «Милан», «Ювентус» и «Атлетико» следят за защитником сборной Австрии и «Эльче» Аффенгрубером
«МЮ» и «Милану» интересен Аффенгрубер.
Давид Аффенгрубер привлек внимание европейских топ-клубов.
Защитник «Эльче» планирует летом сменить команду, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Его контракт истекает в 2027-м.
У 25-летнего футболиста сборной Австрии есть варианты в Германии, Италии и Испании. Его просматривали такие клубы, как «Милан», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья» и «Манчестер Юнайтед».
В этом сезоне Аффенгрубер провел 33 игры в Ла Лиге и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
3 комментария
Для ротации норм вариант. Надеюсь МЮ заберёт.
так в МЮ не Рагник, опоздали с новостью
ноунейм из середняков второй руки ЛЛ оцениваемый ТМ в 9 млн...тем более из команды которая пропустила на уровне аутсайдеров лиги? Что то сомневаюсь, что это не очередные агентские игры.
