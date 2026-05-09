«МЮ», «Милан», «Ювентус» и «Атлетико» следят за защитником сборной Австрии и «Эльче» Аффенгрубером

«МЮ» и «Милану» интересен Аффенгрубер.

Давид Аффенгрубер привлек внимание европейских топ-клубов.

Защитник «Эльче » планирует летом сменить команду, сообщает журналист Флориан Плеттенберг. Его контракт истекает в 2027-м.

У 25-летнего футболиста сборной Австрии есть варианты в Германии, Италии и Испании . Его просматривали такие клубы, как «Милан », «Ювентус », «Атлетико», «Севилья» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Аффенгрубер провел 33 игры в Ла Лиге и забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .