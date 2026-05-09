  • Бартомеу о попытке купить Мбаппе: «Монако» запрашивал крупную сумму, но «Барса» могла ее выплатить, мы зарабатывали больше всех в мире. Однако Килиан предпочитал «ПСЖ»
Экс-президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу вспомнил попытки приобрести Килиана Мбаппе.

«Монако» запрашивал очень крупную сумму, но «Барселона» могла ее выплатить. Мы были клубом, который зарабатывал больше всех в мире и имел лучшие финансовые показатели. По правде говоря, у нас тогда было очень и очень хорошее финансовое положение.

Я помню, что пару раз разговаривал с отцом Мбаппе, но «ПСЖ» оказывал сильное давление на «Монако», и, думаю, сам Мбаппе тоже предпочитал перейти именно в «ПСЖ» – французский клуб.

В то же время мы вели переговоры по Усману Дембеле, который был предпочтительным вариантом для тренеров», – сказал Бартомеу.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
У Дембеле золотой мяч и возможно вторая лига чемпионов, у Мбаппе много бабла
Ответ leon01
И теперь ответь себе на вопрос, на месте кого бы ты хотел быть больше)))
Ответ Александр Орлов
У Дембеле тоже много бабла.
Раньше рассказывали, что, выбирая между Дембеле и Мбаппе, выбрали Дембеле, так как он очень умело создавал свободные зоны в обороне против противника
Перекреститесь, что эта зараза обошла вас стороной. ПСЖ уже два года как выздоровел, а Реал два года приболевший
Ответ Name_1117078294
Там другой вирус зато Барсу посетил. 5 лет паразитировал, потом решил мутировать во что-то полезное уже в другом месте (Дембеле)🙃
Ответ ХавиГави_Паратрупер
ну мутировал он как раз при Хави в Барселоне
В принципе, что Дембеле, что Мбаппе в Барсе - оба были бы раздолбаями там, ибо ПСЖ тогда ни в какое сравнение с Барселоной не шёл. Совершенно разный уровень.
Ответ Black Phoenix
Мбаппе всегда был совершенно более профессионален с точки зрения тренировок, чем Дембель
Ответ UnforgivenX2
Ну и где сейчас Мбаппе со своими тренировками? Ленив до жути и капризен, эгоистичен и самонадеян, тогда как Дембеле добросовестно отрабатывает у Энрике на команду и даже ЗМ быстрее Килиана получил.
Как он весело рассказывает, что могли купить и Мбаппе, и Винисиуса — мол, денег было море.
Так чего ж не купили? Видимо, быть успешными переговорщиками — это не языком в интервью чесать.
Игрок не для слабых духом. Вон как размотал ПСЖ и Реал. Барса до конца дней на Компанисе играла бы после него.
Либо Бартомеу сошел с ума, либо я чего-то не понимаю, но вот цитата с Форбс: "Не менее резонансным вышло возвращение Лапорты в 2021 году после того, как в отставку подал Хосеп Бартомеу, при котором бюджет клуба улетел в минус на €1,35 млрд." О каких финансовых показателях он говорит?
Почему этот чел все ещё на свободе?
