Бартомеу о попытке купить Мбаппе: «Монако» запрашивал крупную сумму, но «Барса» могла ее выплатить, мы зарабатывали больше всех в мире. Однако Килиан предпочитал «ПСЖ»
Экс-президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу вспомнил попытки приобрести Килиана Мбаппе.
«Монако» запрашивал очень крупную сумму, но «Барселона» могла ее выплатить. Мы были клубом, который зарабатывал больше всех в мире и имел лучшие финансовые показатели. По правде говоря, у нас тогда было очень и очень хорошее финансовое положение.
Я помню, что пару раз разговаривал с отцом Мбаппе, но «ПСЖ» оказывал сильное давление на «Монако», и, думаю, сам Мбаппе тоже предпочитал перейти именно в «ПСЖ» – французский клуб.
В то же время мы вели переговоры по Усману Дембеле, который был предпочтительным вариантом для тренеров», – сказал Бартомеу.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Так чего ж не купили? Видимо, быть успешными переговорщиками — это не языком в интервью чесать.