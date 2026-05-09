Бартомеу о попытке купить Мбаппе: «Монако» запрашивал крупную сумму, но «Барса» могла ее выплатить, мы зарабатывали больше всех в мире. Однако Килиан предпочитал «ПСЖ»

Жозеп Бартомеу: «Барса» могла купить Мбаппе, но он предпочитал «ПСЖ».

Экс-президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу вспомнил попытки приобрести Килиана Мбаппе .

«Монако» запрашивал очень крупную сумму, но «Барселона » могла ее выплатить. Мы были клубом, который зарабатывал больше всех в мире и имел лучшие финансовые показатели. По правде говоря, у нас тогда было очень и очень хорошее финансовое положение.

Я помню, что пару раз разговаривал с отцом Мбаппе, но «ПСЖ» оказывал сильное давление на «Монако », и, думаю, сам Мбаппе тоже предпочитал перейти именно в «ПСЖ » – французский клуб.

В то же время мы вели переговоры по Усману Дембеле, который был предпочтительным вариантом для тренеров», – сказал Бартомеу.