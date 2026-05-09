«Димон». «Ювентус» под звук из фильма «Бумер» анонсировал матч с «Лечче»

В коротком ролике показана летающая зебра, а на фоне звучит крик «Димон» одного из персонажей киноленты и музыка из финальной сцены. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: тикток «Ювентуса»
Витинья надоел с шампунем
Там ещё такой мерзкий кадр когда голову с перхотью близко показывают
так же в каждой рекламе про шампунь
У меня одного вопрос: откуда в Ювентусе вообще знают про Бумер и Димона?
Думаешь только в России смотрят Бумер?)Во всём мире смотрят наши фильмы и сериалы,да не так много зрителей,но всё же есть)
мы также знаем какие нибудь мемы на другом языке, и понятия не имеем откуда это и как переводиться.
Видимо это ответ Ювентуса на то, что мы забрали из Бомбардиро Крокодило и Тралалело Тралала))
Кто все эти люди?
Лучше не знать))
Шиза какая-то
Ждем удаление в матче :)
Удалят двоих в первом тайме. А Димон убежит, а Кот выйдет во втором тайме на замену.
А президент команды скажет, что это их стадион, и деньги с продажи билетов получают они
Посмотреть 20 секунд перхоти Витиньи, чтобы потом посмотреть 7-секундный ролик Юве - ✅
Это не музыка из финальной сцены. Финальная сцена на автобусной остановке, и там играет Шнур, а не Морриконе. Мелодия, которая была у каждого второго на мобиле.
И Лечче в ответ: "Я вам не Димон".
- Я хочу передать привет... Своим друзьям. Своему другу Арде.
- А фамилия у вашего друга есть?
- Да, Арда Гюллер. Арда, если ты меня слышишь... Если вы едете туда, сам знаешь куда...
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
20 минут назад
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
50 минут назад
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:27
Гави в ходе класико напомнил Винисиусу о том, что он упустил «Золотой мяч». Бразилец ответил: «Зато у меня есть титул Лиги чемпионов»
сегодня, 06:27
«Зенит» в шаге от титула, «Локомотив» обыграл «Ак Барс», Медведев наехал на фанатов «Пари НН», «Барса» продлит Флика, «Реал» зовет Моуринью, победа Мирры и другие новости
сегодня, 06:10
Документальный сериал «Зенит навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
сегодня, 06:00
Андрей Талалаев: «Смотрю за творчеством Моуринью, но это не пример номер один. Алонсо ближе, хочу общаться с Фабрегасом. Де Дзерби переоценен. Идея должна подтверждаться трофеями»
сегодня, 05:50
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Хилалем» Бензема
сегодня, 05:35
Планы на майские: пройти все квизы в Игровой
вчера, 05:00
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
8 минут назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
35 минут назад
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
40-летний Очоа перед 6-м ЧМ: «Начинается мой последний сбор. Смотрю на него с той же страстью, что и у того ребенка, который когда-то мечтал защищать эмблему сборной»
сегодня, 03:58
Орлов про Андрея Мостового: «Говорят, что действительно может покинуть «Зенит». Ему нужно что-то поменять в себе, часто выглядит довольным, самоуспокоенным»
сегодня, 02:59
