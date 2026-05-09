66

Александр Мостовой: «Война – самое страшное, что может быть на Земле. Она затронула каждую семью в СССР. Мой дедушка , которого я ни разу не видел, был танкистом и погиб»

Александр Мостовой поделился мыслями о Дне Победы.

«Каждую семью в Советском Союзе затронула война. Это страшнейшее событие, которое, к сожалению, произошло. Война – это самое страшное, что может быть на планете Земля.

В моей семье дедушка, которого я ни разу не видел, был танкистом и погиб. Мне бабушка это рассказывала. Праздник со слезами на глазах.

Есть движение в России – «Бессмертный полк». Вроде бы журналисты его придумали в каком-то городе. Здорово и шикарно!

Я никогда не участвовал в нем. Этому движению больше десяти лет. Когда оно начиналось, я был в Испании. Кто-то показывал фотографии и сказал, что в России такое будет проводиться. У кого-то тоже были родственники, и они решили их показать друг другу», – сказал экс-хавбек «Спартака».

Светлая память защитникам нашей Родины!
Ответ Knife707
Погибшим и умершим Царствие Небесное !
Ответ Knife707
Да, тем, которые действительно защищали Родину в 41-45гг., без всяких контрактов.
Светлая память погибшим нашим воинам
Ответ zlotan farkas
Что же это за личности, которые ставят тебе минус
Ответ Peter Parker
Я думаю, что с одного недогосударства
Тут смотрим на погибших в 41- 45 естественно им светлая память, а сколько матерей, отцов, жен вспоминает своих близких которые вот сейчас погибли.
Ответ Александр Зубков
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Зубков
А какая связь между 41-45 и сейчас?
Может футбольному человеку лучше говорить не о футболе. Приятно читать, хоть и банально.
Ответ zanuda59
мне кажется, он более или менее адекватный чел, а эта тема с "футбольными людьми" давно уже просто троллинг и хайп.
Ответ zanuda59
Без шуток, когда Мост высказывается на нефутбольные темы, то он часто очень адекватные вещи говорит.
Мост красавчик! Вечная память героям! Минута молчания сейчас была все плакали
Ответ Spaten
Семья прабабушки была большой-9 человек.6 прадедов ушло-2 вернулись.Что такое оккупация Беларуси-знаю,прабабушка,хоть и не любила об этом говорить,все равно рассказывала.Могилевская область,Костюковичи...
Ответ Евгений Цыбулин
У меня похожая история: у бабушки в семье было 5 детей, она младшая. Жили на западе Тверской (Калининской) области. Отец и старший брат пропали без вести в первые месяцы войны, бабушка жила под немецкой оккупацией почти год.
С Днём Великой Победы, народ!
Я точно знаю: мой дед, который умирал в 1949 от ранений уже дома. (прошёл всю Великую отечественную и после участвовал в Японской кампании), мой батя, который погиб в Афгане и которого я почти не помню по памяти, и я, прошедший событий на Кавказе никто бы из нас не поддержал то, что сейчас происходит. Вечная память тем, кто Родину защищал. Никто не забыт. Ничто не забыто! И я не опасаюсь это сегодня говорить. Мы отдавали жизни, за лучшее своей страны - За свободу. А не вот за это вот все.
Светлая память Героям
Вечная память павшим защитникам Родины. И вечная слава.

А тем, кто глумится над их памятью и поливает грязью их подвиг - вечный, несмываемый позор.
Ответ Филин73
А никто над ними не глумится. Говорят лишь, что сегодня они б со стыда сгорели
С Днём Победы. Война самое страшное. Александр может быть адекватным!!!
