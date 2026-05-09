Александр Мостовой: «Война – самое страшное, что может быть на Земле. Она затронула каждую семью в СССР. Мой дедушка , которого я ни разу не видел, был танкистом и погиб»

Александр Мостовой: война – самое страшное, что может быть.

Александр Мостовой поделился мыслями о Дне Победы.

«Каждую семью в Советском Союзе затронула война. Это страшнейшее событие, которое, к сожалению, произошло. Война – это самое страшное, что может быть на планете Земля.

В моей семье дедушка, которого я ни разу не видел, был танкистом и погиб. Мне бабушка это рассказывала. Праздник со слезами на глазах.

Есть движение в России – «Бессмертный полк». Вроде бы журналисты его придумали в каком-то городе. Здорово и шикарно!

Я никогда не участвовал в нем. Этому движению больше десяти лет. Когда оно начиналось, я был в Испании. Кто-то показывал фотографии и сказал, что в России такое будет проводиться. У кого-то тоже были родственники, и они решили их показать друг другу», – сказал экс-хавбек «Спартака ».