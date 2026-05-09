Кэррик про 0:0 с «Сандерлендом»: «Результат положительный. «МЮ» чуть не вырвал победу в конце»
«На этом стадионе тяжело играть. У хозяев тут хорошая статистика в этом сезоне. Мы принимаем это очко, и всегда здорово провести сухой матч. Мы много забили в этом сезоне, но и такие матчи бывают. Достаточно хорошая ничья, и мы чуть не вырвали победу в конце.
Результат положительный. Должны ли мы были провести идеальную игру? Мы не ожидали, что сыграем идеально. Не надо накручивать себя, сложно оценивать этот результат как негативный.
Я доволен связью между игроками, взаимодействием и желанием отрабатывать за товарищей», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
44 комментария
И собственно, про Кэррика. У него была задача выйти в ЛЧ и он ее прагматично выполнил. В первые матчи - эйфория от смены тренера, а дальше унылая игра по результату, когда 45-60 минут начинаешь оборонять результат. Это не везение, а именно игра по результату, а она сама по себе не подразумевает привлекательности. Там есть определенные закономерности, что вторым номером мы играем чуть лучше, первым чуть хуже. Арсенал не обладая составом, которым можно все время давить, идёт же именно таким путём, это не Сити с треблом, чтобы все брать с позиции силы. Хорошо хоть при Кэррике забиваем первые. Ничего особенного он не сотворил, просто расставил всех, как надо, как им привычно и убрал дополнительные функции с игроков, погладил их по шерстки и всё. Это как бы минимальная база, игра от возможностей состава. Не умеешь первый пас давать - не давай, не умеешь навешивать - не навешивай.
Дальше открытый вопрос, умеет ли сам Кэррик больше, чем база, чтобы выйти на следующую ступень и будут ли игроки под него, которые могут давать дополнительные функции, такие, которых нет у текущего состава? И вообще, нужно ли нам в такой ситуации больше, чем база? Может МЮ на текущей стадии не готов к авангарду ещё.
Потом, не он же команду готовил. Подхватить команду по ходу сезона не тоже самое, что запланировать и реализовать весь цикл.
Мог бы чтобы нибудь менее пафосное сказать, а не такой бред.
Короче, с ним всё понятно. Уже который матч ге видна идея, или даже запах на стиль игры. Чисто надежда на индивидуальность, стандарты и контр атаки.
Если оставят его, то следующий сезон скорей всего будет провальный.
Могли победить в конце, будь Кунья точнее? Могли. Доволен результатом? (с учётом игры) - доволен, т.е результат положительный. Всё же верно?
Он же не говорит, что мы были лучше и ДОЛЖНЫ были победить, ни слова не сказал что они победы заслуживали. Не заслуживали, и очко за счастье, и он никак не сказал ничего противоположного этому.
Качество игры отвратное, боюсь представить что будет в следующем сезоне
Да, очки набирались, но на диком везении, как тут писали раньше
Весь сегодняшний матч плакать хотелось, когда смотрел на игру
Очевидно, команда устала от постоянного давления и отсутствия достойной альтернативы игрокам стартового состава. Сегодня не играл Каземиро - и в центре поля все было очень грустно.