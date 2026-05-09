Кэррик про 0:0 с «Сандерлендом»: «Результат положительный. «МЮ» чуть не вырвал победу в конце»

Кэррик про ничью с «Сандерлендом»: результат положительный.

Майкл Кэррик подвел итоги матча с «Сандерлендом » (0:0) в АПЛ .

«На этом стадионе тяжело играть. У хозяев тут хорошая статистика в этом сезоне. Мы принимаем это очко, и всегда здорово провести сухой матч. Мы много забили в этом сезоне, но и такие матчи бывают. Достаточно хорошая ничья, и мы чуть не вырвали победу в конце.

Результат положительный. Должны ли мы были провести идеальную игру? Мы не ожидали, что сыграем идеально. Не надо накручивать себя, сложно оценивать этот результат как негативный.

Я доволен связью между игроками, взаимодействием и желанием отрабатывать за товарищей», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » в эфире Sky Sports.