  • Кэррик про 0:0 с «Сандерлендом»: «Результат положительный. «МЮ» чуть не вырвал победу в конце»
Кэррик про 0:0 с «Сандерлендом»: «Результат положительный. «МЮ» чуть не вырвал победу в конце»

Майкл Кэррик подвел итоги матча с «Сандерлендом» (0:0) в АПЛ.

«На этом стадионе тяжело играть. У хозяев тут хорошая статистика в этом сезоне. Мы принимаем это очко, и всегда здорово провести сухой матч. Мы много забили в этом сезоне, но и такие матчи бывают. Достаточно хорошая ничья, и мы чуть не вырвали победу в конце.

Результат положительный. Должны ли мы были провести идеальную игру? Мы не ожидали, что сыграем идеально. Не надо накручивать себя, сложно оценивать этот результат как негативный.

Я доволен связью между игроками, взаимодействием и желанием отрабатывать за товарищей», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Лишь бы Бруну успел сделать 2 ассиста
90+ минут удовольствия завершились и слава богам! Зато увидели, кто мы без Каземиро и что Далот не так уж и плох, а так же почему раньше не хотели пробовать Маунта в центре.

И собственно, про Кэррика. У него была задача выйти в ЛЧ и он ее прагматично выполнил. В первые матчи - эйфория от смены тренера, а дальше унылая игра по результату, когда 45-60 минут начинаешь оборонять результат. Это не везение, а именно игра по результату, а она сама по себе не подразумевает привлекательности. Там есть определенные закономерности, что вторым номером мы играем чуть лучше, первым чуть хуже. Арсенал не обладая составом, которым можно все время давить, идёт же именно таким путём, это не Сити с треблом, чтобы все брать с позиции силы. Хорошо хоть при Кэррике забиваем первые. Ничего особенного он не сотворил, просто расставил всех, как надо, как им привычно и убрал дополнительные функции с игроков, погладил их по шерстки и всё. Это как бы минимальная база, игра от возможностей состава. Не умеешь первый пас давать - не давай, не умеешь навешивать - не навешивай.
Дальше открытый вопрос, умеет ли сам Кэррик больше, чем база, чтобы выйти на следующую ступень и будут ли игроки под него, которые могут давать дополнительные функции, такие, которых нет у текущего состава? И вообще, нужно ли нам в такой ситуации больше, чем база? Может МЮ на текущей стадии не готов к авангарду ещё.
Потом, не он же команду готовил. Подхватить команду по ходу сезона не тоже самое, что запланировать и реализовать весь цикл.
Так и должен играть любой тренер. Его задача приходить в команду, расставлять имеющихся игроков по правильным местам и выигрывать трофеи. Всем остальным должен заниматься спортивный менеджмент. Эти все тактические «гении» типа Гвардиол всяких, это люди которых единицы из миллионов, а обычный тренер не должен совершать революций, он просто должен выжимать из имеющихся игроков их максимум, а задача менеджмента подобрать ему под это правильных игроков
Майкл, ты адекватен вообще? Ты чего несёшь. Положительный, и что могли мы выиграть. Нас спас вратарь от поражения.
Мог бы чтобы нибудь менее пафосное сказать, а не такой бред.

Короче, с ним всё понятно. Уже который матч ге видна идея, или даже запах на стиль игры. Чисто надежда на индивидуальность, стандарты и контр атаки.

Если оставят его, то следующий сезон скорей всего будет провальный.
Его оставят с вероятностью 99,9%. В его пользу уже высказались лидеры МЮ. Но его все равно ждет судьба Сульшера.
Так а что не так сказал?
Могли победить в конце, будь Кунья точнее? Могли. Доволен результатом? (с учётом игры) - доволен, т.е результат положительный. Всё же верно?

Он же не говорит, что мы были лучше и ДОЛЖНЫ были победить, ни слова не сказал что они победы заслуживали. Не заслуживали, и очко за счастье, и он никак не сказал ничего противоположного этому.
Ну так то сандерленд возил всю игру :)) отскочить не вышло
Очень смешно. Да были в середине матча моменты у святых, в штангу попали, но и Манчестер мог в концовке забить, пробей Кунья не во вратаря, а чуть в сторону. По мне игра равная была. Без Каземиро им в следующем сезоне тяжело будет, что и показала эта игра.
Так это был первый удар в створ за матч :) на 90+ минуте
Разница восприятия: при Амориме такой результат считался за счастье, а при Кэррике уже возмущения идут, почему ничья, а не победа. Вот и думайте.
Учитывая, на каком фарте Каррик ехал последние матчей 5 - рано или поздно это должно было случиться. Качество игры катастрофическое
Да переобувальницы носяться туда сюда как курица с яйцом, такое тоже нужно для эволюции, что другие существа видели это, были выше этого и не делали болотного.
Каррик аут - уже сейчас можно писать?

Качество игры отвратное, боюсь представить что будет в следующем сезоне

Да, очки набирались, но на диком везении, как тут писали раньше

Весь сегодняшний матч плакать хотелось, когда смотрел на игру
Надо просто постараться доиграть этот сезон на мажорной ноте, а там уже смотреть в будущее с оптимизмом.
Очевидно, команда устала от постоянного давления и отсутствия достойной альтернативы игрокам стартового состава. Сегодня не играл Каземиро - и в центре поля все было очень грустно.
Жаль что не победили, шансы были🤷‍♀️
Отличный результат. Даже один удар в створ нанесли.
Мог вырвать победу, а вырвал всего лишь очко у Сандерленда. Извините.
А смысл рвать жилы? Результат особо ни на что не влияет план на сезон выполнен.
Столько же, сколько Сити и Арсенал...Коты стабильны дома с Топ-3)
