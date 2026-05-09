  Пономарев про 10 000 рублей ветеранам на 9 мая: «Это позор, ничто, неприлично даже обсуждать, курицу в магазине купить – и все. Должно быть минимум 100 000, на лекарства 20 000 уходит»
Пономарев про 10 000 рублей ветеранам на 9 мая: «Это позор, ничто, неприлично даже обсуждать, курицу в магазине купить – и все. Должно быть минимум 100 000, на лекарства 20 000 уходит»

Владимир Пономарев возмущен тем, что в России ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая решено выплатить по 10 000 рублей.

«Согласен с тем, что это позор. Такая сумма – просто ничто для ветеранов. Почему государство выделяет так мало денег? Неприлично даже это обсуждать. У нас в стране ветеранов можно по пальцам пересчитать, а им выплачивают такие копейки.

Выплата должна составлять минимум 100 тысяч рублей. Это можно будет назвать хорошим символическим жестом в адрес ветеранов.

На 10 тысяч сейчас можно курицу в магазине купить – и все. А у ветеранов очень много денег на лекарства уходит. На своем примере знаю, что только на это нужно минимум тысяч 20. Они сейчас очень дорогие.

Причем в обществе отношение к ветеранам у нас очень правильное. Чувствуется, что молодое поколение тоже понимает важность этих людей. Они выросли в другом мире, но научились ценить подвиг ветеранов.

К сожалению, трепетное отношение не сравнить с суммой выплат в честь Дня Победы», – сказал экс-защитник ЦСКА и сборной СССР.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
Учитывая сколько осталось ветеранов в живых, могли бы и по ляму выделить
По ляму они лучше себе выделят.
Комментарий скрыт
Я просто оставлю это здесь:
Казахстан: 800 тыс. руб..;
Узбекистан: ~ 846 тыс. руб.;
Кыргызстан: ~ 936 тыс. руб.;
Беларусь: ~ 135 тыс. руб.;
Молдова: ~ 140,7 тыс. руб.;

Россия: 10 000 руб……………. :/
Это легко можно проверить
Ну тут дедушка прав
А другой дедушка не прав
согласен с Пономаревым-это нсдсмешка и унижение ветеранов.Срочно повысить выплату в 100 раз. Уволить всех причастных к принятию решения о выплате в 10 т.
На отмечание тратят миллиарды, а ветеранам 70 млн.
Какой вывод? Кто больше нужен: ветераны или повод?
Золотые слова
У моей жены троюродный дед - ветеран, умер месяц назад, чуть не дожив до 100 лет - отличная пенсия, доплаты сотнямии тысяч, похоронили со всеми почестями (аж мэр присутствовал), так вот всем "шоколадом" пользовались его дочь с родней, а ветераны даже табачку не покупалось - вредно по их мнению...
Это такие родственники просто, жабы
Их большинство - никто не откажется от халявных денег...
У меня бабушка отпраздновала 11 марта столетний юбилей.
Ветеран, шахтёр и ТД и тп.
Ездил с мурманска на машине в лен область её поздравлять.
Самый позор это когда представитель губернатора пришла с тремя тюльпанами и коробкой конфет. А в газету местную печатала свои фотки с бабушкой и моим букетом из 51 розы.
А на войне как на войне
Зато сколько слов о заботе о ветеранах!!! Из каждого утюга!!! Давно понятно, что эта власть ничего не делает ДЛЯ людей!!!! И не будет делать!!! Одно пустозвонство....
Верно говорят поьедобесие
Прав из всего 6000 осталось и это чистый позор! С учетом сколько у средних чиновников выгребают из домов…
Это ещё у главчиновника не выгребали, такое даже не представить))
А могли денег того Захарченко разделить, а то не понятно куда делись
Настоящих ветеранов осталось на всю страну в лучшем случае несколько тысяч. Простой подсчëт - последний призыв в действующую армию был весной 1945 , брали не моложе 18 лет, то есть 1927 года рождения. Сейчас им не меньше 99 лет. По данным Россстата общее количество 100-летних в России около 17 000, из них подавляющее количество женщин. Настоящих воевавших фронтовиков 1- 2 тысячи.
Там еще есть же приравненные, те же участники венгерских событий
Так и до иноагентсва договориться можно
Да не страшно
Насрать
