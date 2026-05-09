Пономарев про 10 000 рублей ветеранам на 9 мая: «Это позор, ничто, неприлично даже обсуждать, курицу в магазине купить – и все. Должно быть минимум 100 000, на лекарства 20 000 уходит»

Владимир Пономарев: выплата ветеранам 10 000 рублей к 9 мая – это позор.

Владимир Пономарев возмущен тем, что в России ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая решено выплатить по 10 000 рублей.

«Согласен с тем, что это позор. Такая сумма – просто ничто для ветеранов. Почему государство выделяет так мало денег? Неприлично даже это обсуждать. У нас в стране ветеранов можно по пальцам пересчитать, а им выплачивают такие копейки.

Выплата должна составлять минимум 100 тысяч рублей. Это можно будет назвать хорошим символическим жестом в адрес ветеранов.

На 10 тысяч сейчас можно курицу в магазине купить – и все. А у ветеранов очень много денег на лекарства уходит. На своем примере знаю, что только на это нужно минимум тысяч 20. Они сейчас очень дорогие.

Причем в обществе отношение к ветеранам у нас очень правильное. Чувствуется, что молодое поколение тоже понимает важность этих людей. Они выросли в другом мире, но научились ценить подвиг ветеранов.

К сожалению, трепетное отношение не сравнить с суммой выплат в честь Дня Победы», – сказал экс-защитник ЦСКА и сборной СССР.