Пономарев про 10 000 рублей ветеранам на 9 мая: «Это позор, ничто, неприлично даже обсуждать, курицу в магазине купить – и все. Должно быть минимум 100 000, на лекарства 20 000 уходит»
Владимир Пономарев возмущен тем, что в России ветеранам Великой Отечественной войны к 9 мая решено выплатить по 10 000 рублей.
«Согласен с тем, что это позор. Такая сумма – просто ничто для ветеранов. Почему государство выделяет так мало денег? Неприлично даже это обсуждать. У нас в стране ветеранов можно по пальцам пересчитать, а им выплачивают такие копейки.
Выплата должна составлять минимум 100 тысяч рублей. Это можно будет назвать хорошим символическим жестом в адрес ветеранов.
На 10 тысяч сейчас можно курицу в магазине купить – и все. А у ветеранов очень много денег на лекарства уходит. На своем примере знаю, что только на это нужно минимум тысяч 20. Они сейчас очень дорогие.
Причем в обществе отношение к ветеранам у нас очень правильное. Чувствуется, что молодое поколение тоже понимает важность этих людей. Они выросли в другом мире, но научились ценить подвиг ветеранов.
К сожалению, трепетное отношение не сравнить с суммой выплат в честь Дня Победы», – сказал экс-защитник ЦСКА и сборной СССР.
Казахстан: 800 тыс. руб..;
Узбекистан: ~ 846 тыс. руб.;
Кыргызстан: ~ 936 тыс. руб.;
Беларусь: ~ 135 тыс. руб.;
Молдова: ~ 140,7 тыс. руб.;
Россия: 10 000 руб……………. :/
Ездил с мурманска на машине в лен область её поздравлять.
Самый позор это когда представитель губернатора пришла с тремя тюльпанами и коробкой конфет. А в газету местную печатала свои фотки с бабушкой и моим букетом из 51 розы.