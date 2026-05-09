«Байер» отстает на 3 очка от «Штутгарта» и «Хоффенхайма» в борьбе за последнюю путевку ЛЧ. Команда Юлманда идет шестой за тур до конца Бундеслиги

«Байер» рискует не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Байер» отстает на 3 очка от зоны Лиги чемпионов за тур до конца Бундеслиги.

Команда Каспера Юлманда занимает шестое место с 58 очками.

Три команды уже обеспечили себе участие в главном еврокубковом турнире – «Бавария», «Боруссия» Дортмунд и «Лейпциг».

Конкуренцию «Байеру » за последнюю путевку составят «Штутгарт » и «Хоффенхайм » (по 61 баллу у каждого).

В последнем туре «Байер» 16 мая примет «Гамбург», «Штутгарт» в гостях сыграет с «Айнтрахтом», а «Хоффенхайм» – на выезде с «Боруссие» Менхенгладбах.