  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иран сообщил, что выступит на ЧМ-2026, но выдвинул к США, Канаде и Мексике 10 требований. Среди них – выдача виз, повышенная безопасность, уважение к гимну и флагу
25

Иран сообщил, что выступит на ЧМ-2026, но выдвинул к США, Канаде и Мексике 10 требований. Среди них – выдача виз, повышенная безопасность, уважение к гимну и флагу

Иран о ЧМ-2026: точно сыграем, но есть 10 требований к странам-хозяйкам.

Федерация футбола Ирана объявила о намерении сборной страны сыграть на ЧМ-2026, но с оговорками.

«Мы точно примем участие в чемпионате мира, но хозяева должны принять во внимание наши опасения. Мы выступим на ЧМ, но не отказываясь от своих убеждений, культуры и принципов.

Никакая внешняя сила не сможет лишить Иран возможности выступить на турнире, на который он отобрался по праву», – говорится в заявлении.

Глава федерации Мехди Тадж сообщил, что Тегеран выдвинул к США, Мексике и Канаде десять требований, среди которых – выдача виз, уважение к членам сборной, флагу и гимну во время турнира, обеспечение повышенной безопасности в аэропортах, отелях и по пути к стадионам, где будут проходить игры ЧМ-2026.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?49947 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Al Jazeera
logoСборная Ирана по футболу
Федерация футбола Ирана
logoПолитика
logoЧМ-2026
logoСборная Канады по футболу
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная США по футболу
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это не требования, это - абсолютно естественные запросы, обязанные исполняться странами-хозяйками любого ЧМ без напоминания
Ничего необычного. Простой райдер для любого другого участника чемпионата. Видимо опасаются откровенной дискриминации. Прецеденты были. Например, некоторым белорусским футболистам год назад не выдали визы на матч лиги наций против Северной Ирландии.
Заодно могут перекрыть Панамский канал. :)))
Мне нравится, что сегодня все боты на работе, переживают за власть Ирана.
О, Иран опять дал жидкого. После выдвижения требований, бан и забыть.
Иран смешные
Иран нельзя пускать, это террористы.
Комментарий удален пользователем
Ответ Евгений Сидоров
Комментарий удален пользователем
потому что это обычные условия для всех сборных в любом ЧМ. Только США богоизбранные и клали на все нормы приличия.
Иран 50 лет под санкциями и везде выступает с флагом гимном а Россия нигде не выступает и флаг еще отняли как понять этот мир
Ответ Магомед Анварбегов
Иран 50 лет под санкциями и везде выступает с флагом гимном а Россия нигде не выступает и флаг еще отняли как понять этот мир
Это называется "да внутренняя политика хромает, зато во всем мире уважают" ахахаха
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава иранской федерации о ЧМ-2026: «Нам нужны гарантии, что там не будут оскорблять символы нашей системы, особенно КСИР»
6 мая, 12:44
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
30 апреля, 20:23
Джанни Инфантино: «Иран сыграет на ЧМ-2026 и будет играть в США. Футбол объединяет»
30 апреля, 18:10
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Болонью»
3 минуты назад
«Динамо» впервые в сезоне забило «Краснодару» – в шестом матче
11 минут назад
«Динамо» – «Краснодар». 1:1 – Тюкавин ответил на гол Косты, у Сперцяна ассист. Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
78-летний Адвокат возвращается в сборную Кюрасао и будет работать на ЧМ-2026. Состояние его дочери улучшилось, игроки и спонсоры попросили тренера вернуться
18 минут назад
Манданда о завершении карьеры: «Мне не нравится моя жизнь, чувствую себя потерянным – иногда ощущение пустоты невыносимо. Спустя год я считаю, что справился и двинулся дальше»
25 минут назад
Алаев о том, где будет чемпионский кубок в 30-м туре: «У чемпиона. Фокус-покус, и кубок окажется там, где надо»
34 минуты назад
«Барселона» проводит чемпионский парад на улицах города: Флик участвует, Шченсны курил и вместе с Левандовским ел брошенное фанатами мороженое
45 минут назадВидео
У Сперцяна 16 ассистов в сезоне РПЛ – он повторил рекорд лиги. До Эдуарда это удавалось лишь Лоськову, Халку и Глушенкову
45 минут назад
Гендиректор «Пари НН» извинился перед фанатами за поведение Медведева: «Эмоции захлестнули после обидного поражения. Для нас важен каждый плакат, флюид, кричалка»
сегодня, 17:28
Мбаппе не хочет играть в оставшихся домашних матчах «Реала» в сезоне из-за свиста фанатов (The Athletic)
сегодня, 17:26
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» сыграет с «Лидсом»
сегодня, 06:50
Мареска о работе в «Ман Сити»: «Я чувствую себя готовым к следующему этапу. Это важно, помимо клубов. Посмотрим, что будет»
7 минут назад
Тюкавин забил 8-й гол в сезоне РПЛ – «Краснодару»
9 минут назад
«Мадрид», сволочи, приветствуйте чемпиона!» Обожаемую в Барселоне кричалку запустил Это’О 21 год назад
11 минут назадВидеоСпортс"
Лаутаро о финале Кубка с «Лацио»: «Интер» постарается завоевать 2-й трофей. Можем завершить сезон так, как мы всегда мечтали»
20 минут назад
«ПСЖ» может продать Шевалье или вернуть в «Лилль» на правах аренды. Клуб может дать шанс 19-летнему Марину, подменявшему Сафонова (L’Équipe)
35 минут назад
«Наполи» – «Болонья». Хейлунд, де Брюйне и Мактоминей играют. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
37 минут назад
Бруну – Рэшфорду после титула Ла Лиги: «Поздравляю, мой брат ❤️. Ты этого заслуживаешь 🙌🏼»
53 минуты назад
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» принимает «Жирону»
сегодня, 17:29
«Челси» надеется назначить нового тренера до ЧМ (Бен Джейкобс)
сегодня, 17:23
Рекомендуем