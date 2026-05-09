Иран сообщил, что выступит на ЧМ-2026, но выдвинул к США, Канаде и Мексике 10 требований. Среди них – выдача виз, повышенная безопасность, уважение к гимну и флагу
Федерация футбола Ирана объявила о намерении сборной страны сыграть на ЧМ-2026, но с оговорками.
«Мы точно примем участие в чемпионате мира, но хозяева должны принять во внимание наши опасения. Мы выступим на ЧМ, но не отказываясь от своих убеждений, культуры и принципов.
Никакая внешняя сила не сможет лишить Иран возможности выступить на турнире, на который он отобрался по праву», – говорится в заявлении.
Глава федерации Мехди Тадж сообщил, что Тегеран выдвинул к США, Мексике и Канаде десять требований, среди которых – выдача виз, уважение к членам сборной, флагу и гимну во время турнира, обеспечение повышенной безопасности в аэропортах, отелях и по пути к стадионам, где будут проходить игры ЧМ-2026.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Al Jazeera
Это не требования, это - абсолютно естественные запросы, обязанные исполняться странами-хозяйками любого ЧМ без напоминания
Ничего необычного. Простой райдер для любого другого участника чемпионата. Видимо опасаются откровенной дискриминации. Прецеденты были. Например, некоторым белорусским футболистам год назад не выдали визы на матч лиги наций против Северной Ирландии.
Заодно могут перекрыть Панамский канал. :)))
Мне нравится, что сегодня все боты на работе, переживают за власть Ирана.
О, Иран опять дал жидкого. После выдвижения требований, бан и забыть.
Иран смешные
Иран нельзя пускать, это террористы.
потому что это обычные условия для всех сборных в любом ЧМ. Только США богоизбранные и клали на все нормы приличия.
Иран 50 лет под санкциями и везде выступает с флагом гимном а Россия нигде не выступает и флаг еще отняли как понять этот мир
Это называется "да внутренняя политика хромает, зато во всем мире уважают" ахахаха
