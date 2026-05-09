Иран сообщил, что выступит на ЧМ-2026, но выдвинул к США, Канаде и Мексике 10 требований. Среди них – выдача виз, повышенная безопасность, уважение к гимну и флагу

Иран о ЧМ-2026: точно сыграем, но есть 10 требований к странам-хозяйкам.

Федерация футбола Ирана объявила о намерении сборной страны сыграть на ЧМ-2026, но с оговорками.

«Мы точно примем участие в чемпионате мира, но хозяева должны принять во внимание наши опасения. Мы выступим на ЧМ, но не отказываясь от своих убеждений, культуры и принципов.

Никакая внешняя сила не сможет лишить Иран возможности выступить на турнире, на который он отобрался по праву», – говорится в заявлении.

Глава федерации Мехди Тадж сообщил, что Тегеран выдвинул к США , Мексике и Канаде десять требований, среди которых – выдача виз, уважение к членам сборной, флагу и гимну во время турнира, обеспечение повышенной безопасности в аэропортах, отелях и по пути к стадионам, где будут проходить игры ЧМ-2026.