«МЮ» не проигрывает 4 матча. При Кэррике у клуба 10 побед, 3 ничьих и 2 поражения

«МЮ» выиграл 10 из 15 матчей при Кэррике.

«Манчестер Юнайтед » продлил серию без поражений до четырех матчей.

Команда Майкла Кэррика сегодня сыграла вничью с «Сандерлендом » (0:0) в 36-м туре АПЛ . В предыдущих трех играх она победила «Ливерпуль» (3:2), «Брентфорд» (2:1) и «Челси» (1:0).

Всего под руководством нового тренера «МЮ» провел 15 игр. Манкунианцы одержали 10 побед, трижды сыграли вничью и дважды уступили.

В этом сезоне «Юнайтед» осталось сыграть с «Ноттингем Форест» (17 мая) и «Брайтоном» (24 мая).