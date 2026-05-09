Гравенберх о свисте фанатов «Ливерпуля»: «Да, мы не побеждаем, но команда не заслуживает такого отношения. Болельщики должны поддерживать все 90 минут, нам это необходимо»

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх считает, что команда не заслуживает свиста в свой адрес. 

Фанаты «Ливерпуля» выражали недовольство игрой команды в матче с «Челси» (1:1) в 36-м туре АПЛ

«Нам нужна их поддержка, думаю, то, что они делают… Да, мы не побеждаем, но, считаю, мы не заслуживаем такого отношения.

Думаю, болельщики должны поддерживать нас все 90 минут, потому что, как мне кажется, во втором тайме, когда они были за нашей спиной, мы давили на соперника. Нам это необходимо, поэтому надеюсь, в следующих нескольких матчах они не будут так вести себя», – сказал Гравенберх в интервью TNT Sports. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
завали свой рот лучше
играете фиг знает во что
просто никакого желания не видно
вас поддерживали весь сезон а вы что? чем отвечаете?
нечего кроме позорной игры
УУх какой ты крутой скаузер! Пытаться оскорблять игроков своей же команды! Прямо Liverpool way!
А что он такого написал?Позорное все в этом сезоне-кроме Собослаи и пару игроков еще все провели ужасный сезон а тренер вообще ужас-надо его гнать поганной палкой.
Болельщики должны поддерживать, а вы стараться 90 минут не должны?
По-моему, всё очень честно. Вы получаете огромные бабки, играете отвратительно, болельщики реагируют соответствующим образом - так чего же вы хотели? Как поработали, так и получили.
При том что болелы тратят свои кровные на матчи. А цены на билеты в Англии не слишком демократичны мягко говоря.
Болельщики весь сезон терпели до самых последних туров. Но сколько сука можно.забили и опять пятятся назад, отдают игру и инициативу мертвому челси
Это после того, как болельщикам чуть плату за билеты не повысили после ТАКОГО сезона и ТАКИХ летних трансферов?
Как много болельщики вам всем должны
Есть ощущение, что Ливерпуль возвращает Прайм - вечный середняк
Имхо: болельщики как раз таки ничего никому не должны, а вот Ливерпуль много чего должен болельщикам и самое главное показывать игру топ клуба. #Слот аут #YNWA
Ходячие по полю миллионеры требуют поддержки трибун! А бегать и выкладываться на все 100% не пробовали?
Малютки футболисты всё ещё не понимают, что люди платят за это деньги.
Иногда крайне существенные для своего кошелька.

Эта невероятно тяжёлая истина очень тяжело доходит до футболистов вне зависимости от их паспорта, но тут ничего сложного - это вы им должны, не они вам.

Как и всем остальным болельщикам по всему миру, которые делают вашу зарплату такой, какая она есть.
Болельщики тратят деньги, приходят на стадион и надеются на то, что их команда будет, если не играть, то бороться все 90 минут.
Если игроки, получающие миллионы не могут хотя бы одного, ну получайте свист и держите рты закрытыми.
Проблема в том что игры то нет. Голы забивают с ошибок или дальним ударом.
