Гравенберх о свисте фанатов «Ливерпуля»: «Да, мы не побеждаем, но команда не заслуживает такого отношения. Болельщики должны поддерживать все 90 минут, нам это необходимо»

Гравенберх о свисте фанатов «Ливерпуля»: мы не заслуживаем такого отношения.

Полузащитник «Ливерпуля » Райан Гравенберх считает, что команда не заслуживает свиста в свой адрес.

Фанаты «Ливерпуля » выражали недовольство игрой команды в матче с «Челси » (1:1) в 36-м туре АПЛ .

«Нам нужна их поддержка, думаю, то, что они делают… Да, мы не побеждаем, но, считаю, мы не заслуживаем такого отношения.

Думаю, болельщики должны поддерживать нас все 90 минут, потому что, как мне кажется, во втором тайме, когда они были за нашей спиной, мы давили на соперника. Нам это необходимо, поэтому надеюсь, в следующих нескольких матчах они не будут так вести себя», – сказал Гравенберх в интервью TNT Sports.