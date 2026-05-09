Гравенберх о свисте фанатов «Ливерпуля»: «Да, мы не побеждаем, но команда не заслуживает такого отношения. Болельщики должны поддерживать все 90 минут, нам это необходимо»
Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх считает, что команда не заслуживает свиста в свой адрес.
Фанаты «Ливерпуля» выражали недовольство игрой команды в матче с «Челси» (1:1) в 36-м туре АПЛ.
«Нам нужна их поддержка, думаю, то, что они делают… Да, мы не побеждаем, но, считаю, мы не заслуживаем такого отношения.
Думаю, болельщики должны поддерживать нас все 90 минут, потому что, как мне кажется, во втором тайме, когда они были за нашей спиной, мы давили на соперника. Нам это необходимо, поэтому надеюсь, в следующих нескольких матчах они не будут так вести себя», – сказал Гравенберх в интервью TNT Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
играете фиг знает во что
просто никакого желания не видно
вас поддерживали весь сезон а вы что? чем отвечаете?
нечего кроме позорной игры
Как много болельщики вам всем должны
Есть ощущение, что Ливерпуль возвращает Прайм - вечный середняк
Иногда крайне существенные для своего кошелька.
Эта невероятно тяжёлая истина очень тяжело доходит до футболистов вне зависимости от их паспорта, но тут ничего сложного - это вы им должны, не они вам.
Как и всем остальным болельщикам по всему миру, которые делают вашу зарплату такой, какая она есть.
Если игроки, получающие миллионы не могут хотя бы одного, ну получайте свист и держите рты закрытыми.