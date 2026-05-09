«Бавария» предложила Гордону контракт на 5 лет. Покупка игрока атакующего плана – задача номер один на лето

«Бавария» хочет заключить с Гордоном контракт на пять лет.

«Бавария » предложила Энтони Гордону долгосрочный контракт.

Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, мюнхенцы готовы заключить с вингером договор сроком на пять лет, если согласуют трансфер с «Ньюкаслом ».

В понедельник руководство «Баварии» планирует обсудить планы на лето, и приобретение футболиста атакующего плана будет, вероятно, главной целью. Чемпионы Германии готовы потратить большую сумму на такого игрока, хотя 80 млн фунтов за Гордона – это очень много по их меркам.

В этом сезоне Энтони провел 26 игр в АПЛ и забил 6 голов.