  • «Бавария» предложила Гордону контракт на 5 лет. Покупка игрока атакующего плана – задача номер один на лето
Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, мюнхенцы готовы заключить с вингером договор сроком на пять лет, если согласуют трансфер с «Ньюкаслом». 

В понедельник руководство «Баварии» планирует обсудить планы на лето, и приобретение футболиста атакующего плана будет, вероятно, главной целью. Чемпионы Германии готовы потратить большую сумму на такого игрока, хотя 80 млн фунтов за Гордона – это очень много по их меркам.

В этом сезоне Энтони провел 26 игр в АПЛ и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Кристиана Фалька
>>приобретение футболиста атакующего плана будет, вероятно, главной целью

команда бьет рекорды результативности, при этом регулярно получая по 3 мяча от команд уровня Майнца и Хайденхайма, а от ПСЖ и все 5. Что нужно сделать? Конечно, приобрести атакующего футболиста. Великолепный план, если я правильно понял, надежный, блин, как швейцарские часы.
Ответ uchiyamada
У команды такой стиль игры, она не садится в оборону даже с ПСЖ. Неужели ты хочешь сказать что у Баварии плохие защитники? По-моему они все топчики.
Ответ uchiyamada
вместо кого будет Гордон играть? Мусиала или Диаз?
Соглашусь: атака совершенно беззубая. Еле-еле каких-то 110 или чуть больше голов за сезон Бундеслиги забили - ну, куда это годится. Кейн, правда, кое-как главный кандидат на ЗМ, но Олисе всего 2-й или 3-й, Диас вообще чуть ли не 4-5й. Кошмар. Надо укреплять атаку. Вот вратарская линия, слава Богу, отличная: Нойер уже опытный, Ульрих тоже, Урбиг набирается опыта у них за спинами, в затишке - всё отлично.
Ответ ArnoNeputevy
Какой же Упамекано медленный, когда надо таких как Гордон догонять. Баварии бы присмотреть быстрого защитника.
Когда Диас переходил в Баварию, не смотря на многий скептис со стороны экспертов, был уверен, что по игровой модели это типично игрок Баварии и он там заблистает. По Гордону также, работоспособный, выносливый, при атакующем доминантном футболе Баварии, игрок будет мега полезен. Будет разрывать бундеслигу, 80 лямов ценник вполне уравновешенный для него.
Che kaif птж выкинула Баварию? Не смеши, это судья выкинул, но ни как не птж
Ответ che kaif
стату лч чекни их, принцесса
Ответ BayernMunih
