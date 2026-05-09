«Шанхай» Слуцкого не побеждает три матча подряд – два поражения и ничья. Отставание от лидера – 20 баллов
«Шанхай Шэньхуа» не побеждает три матча подряд в китайской Суперлиге.
Команда под руководством Леонида Слуцкого сыграла вничью с «Чунцин Тунлянлун» со второго места (2:2) в матче 11-го тура.
В двух прошлых матчах «Шанхай» проиграл «Чэнду» (2:3) и «Шаньдун Тайшань» (1:4). До этого команда одержала пять побед подряд.
На данный момент «Шанхай Шэньхуа» занимает 5-е место в таблице лиги, набрав 11 очков. Отставание от лидера турнира «Чэнду» (31 балл) увеличилось до 20 очков. Напомним, что «Шэньхуа» начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.
Следующий матч «Шанхай Шэньхуа» проведет 16 мая против «Юньнань Юйкунь».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Слуцкий вместе со своим ассистентом по тренерской работе Олегом Яровинским стал участником четвёртого выпуска нового сезона проекта «Сокровища императора»(телеканал ТНТ). Многие зрители уже смогли оценить приключения известного шоумена 03.05. 2026. Следующий выпуск развлекательной программы с его участием выйдет 10.05.2026 в 18:00 по московскому времени.
Но с другой стороны Леонид как то уж сильно борщит что публично любит рассказывать как круто ему в Китае с хорошей зарплатой живётся, мол, нафиг ему этот РПЛ или сборная (типа даже если бы предложили) если он и так хорошо устроился. Ну и до кучи он действительно много по шоу ходит.
Боссы клуба могут решить что он не шибко то вовлечён в тренерский процесс, пригрелся на теплом месте и просто балдеет за их счёт. А результаты лучше не становится.
Воистину правильная фраза "язык твой - враг твой" может быть в его случае.
А Лёня работает и борется, а про его уровень не тебе судить.