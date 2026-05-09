«Шанхай» Слуцкого не побеждает три матча подряд – два поражения и ничья. Отставание от лидера – 20 баллов

«Шанхай Шэньхуа» не побеждает три матча подряд в китайской Суперлиге.

Команда под руководством Леонида Слуцкого сыграла вничью с «Чунцин Тунлянлун» со второго места (2:2) в матче 11-го тура.

В двух прошлых матчах «Шанхай» проиграл «Чэнду» (2:3) и «Шаньдун Тайшань» (1:4). До этого команда одержала пять побед подряд.

На данный момент «Шанхай Шэньхуа» занимает 5-е место в таблице лиги, набрав 11 очков. Отставание от лидера турнира «Чэнду» (31 балл) увеличилось до 20 очков. Напомним, что «Шэньхуа» начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.

Суперлига. 11 тур
9 мая 11:35, Shanghai Stadium
Шанхай Шэньхуа
2 - 2
2.05xG1.59
Чунцин Тунлянлун
90’
+7’
Чимпану   Yu-Hei Ng
Манафа
90’
+6’
90’
+4’
Zhixiong Zhang
Чжу Чэньцзе
90’
+3’
Ян Цзэсян
86’
Се Пэнфэй   Ян Цзэсян
83’
Цзинь Шунькай
79’
  Чжу Чэньцзе
74’
  Чжу Чэньцзе
66’
Ян Хаоюй   Сюй Хаоян
60’
56’
Димата   Yuezheng Du
56’
Yongqiang Wu   Yuwang Xiang
56’
Mingshi Liu   Жуань Цилун
2тайм
Перерыв
Гао Тяньи
43’
30’
  Чимпану
9’
  Димата
8’
Димата
Шанхай Шэньхуа
Сюэ Цинхао, Чхан Шиничхи, Чжу Чэньцзе, Цзинь Шунькай, Манафа, Ван Хайцзянь, Ян Хаоюй, У Си, Гао Тяньи, Се Пэнфэй, Рафаэл Ратао
Запасные: Ван Ханьи, Чжу Юэ, Хань Цзявэнь, Ян Хаоюй, Ма Чжэнь, Ян Шуай, Ming Huang, Се Пэнфэй, Ван Шилун, Лю Чэнюй, Ципэн
1тайм
Чунцин Тунлянлун:
Haoyang Yao, Цзинь Пэнсян, Нгаде-Нгаджуи, Лукао, Yongqiang Wu, Чимпану, Yingkai Zhang, Zhixiong Zhang, Чэнь Чуньсинь, Mingshi Liu, Димата
Запасные: Чимпану, Ruijie Yue, Haowen Wang, Yutao Bai, Mingshi Liu, Zitong Wu, Yongqiang Wu, Димата, Xuheng Huang, Suowei Wei, Yujun Ma, Jiale Liu
Следующий матч «Шанхай Шэньхуа» проведет 16 мая против «Юньнань Юйкунь».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Нужно больше с фонбетом тусить
и следить за моральным обликом тренеров РПЛ
До лидера 20, но до 2-ого места 9…есть шанс снова стать вторыми))
Учитывая старт с -10. Это не сказать чтобы плохо
там в ЦСКА вакансия открылась
Шустиков скончался, а Гинер уже не тот. Поэтому теперь, чтобы работать тренером ЦСКА, нужно уметь тренировать. А не просто торговать лицом на прессухах, как было в прошлый заход.
Леониду нужно не по разным шоу бегать, а тренировать команду.
Слуцкий вместе со своим ассистентом по тренерской работе Олегом Яровинским стал участником четвёртого выпуска нового сезона проекта «Сокровища императора»(телеканал ТНТ). Многие зрители уже смогли оценить приключения известного шоумена 03.05. 2026. Следующий выпуск развлекательной программы с его участием выйдет 10.05.2026 в 18:00 по московскому времени.
С одной стороны Слуцкий ничего не нарушает: он участвует в шоу в межсезонье, когда в том числе и у тренеров заслуженный отпуск.
Но с другой стороны Леонид как то уж сильно борщит что публично любит рассказывать как круто ему в Китае с хорошей зарплатой живётся, мол, нафиг ему этот РПЛ или сборная (типа даже если бы предложили) если он и так хорошо устроился. Ну и до кучи он действительно много по шоу ходит.

Боссы клуба могут решить что он не шибко то вовлечён в тренерский процесс, пригрелся на теплом месте и просто балдеет за их счёт. А результаты лучше не становится.
Воистину правильная фраза "язык твой - враг твой" может быть в его случае.
открой результаты клуба со слуцким каждый сезон, и сравни с тем что было до него. тогда такие вопросы отпадут
Комментарий удален пользователем
А если тебе в начале года зарплату в минус миллион сделать, настрой нормальный будет?
А Лёня работает и борется, а про его уровень не тебе судить.
Так китайская лига это уровень фнл
Толстый шарлатан закончился, даже в Китае
Кто-то сглазил. Посмотрел узким взглядом.
Как физрук по-китайски?
体育老师
