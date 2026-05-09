«Шанхай» Слуцкого не побеждает три матча подряд – два поражения и ничья. Отставание от лидера – 20 баллов

«Шанхай Шэньхуа» не побеждает три матча подряд в китайской Суперлиге.

Команда под руководством Леонида Слуцкого сыграла вничью с «Чунцин Тунлянлун » со второго места (2:2) в матче 11-го тура.

В двух прошлых матчах «Шанхай» проиграл «Чэнду» (2:3) и «Шаньдун Тайшань» (1:4). До этого команда одержала пять побед подряд.

На данный момент «Шанхай Шэньхуа» занимает 5-е место в таблице лиги, набрав 11 очков. Отставание от лидера турнира «Чэнду» (31 балл) увеличилось до 20 очков. Напомним, что «Шэньхуа» начал сезон с «минус 10» очков на фоне антикоррупционной кампании в Китае.

Суперлига. 11 тур 9 мая 11:35, Shanghai Stadium Шанхай Шэньхуа Завершен 2 - 2 2.05 xG 1.59 Чунцин Тунлянлун Матч окончен 90’ +7’ Чимпану Yu-Hei Ng Манафа 90’ +6’ 90’ +4’ Zhixiong Zhang Чжу Чэньцзе 90’ +3’ Ян Цзэсян 86’ Се Пэнфэй Ян Цзэсян 83’ Цзинь Шунькай 79’ Чжу Чэньцзе

74’ Чжу Чэньцзе

66’ Ян Хаоюй Сюй Хаоян 60’ 56’ Димата Yuezheng Du 56’ Yongqiang Wu Yuwang Xiang 56’ Mingshi Liu Жуань Цилун 2 тайм Перерыв Гао Тяньи 43’ 30’ Чимпану

9’ Димата

8’ Димата Шанхай Шэньхуа Сюэ Цинхао, Чхан Шиничхи, Чжу Чэньцзе, Цзинь Шунькай, Манафа, Ван Хайцзянь, Ян Хаоюй, У Си, Гао Тяньи, Се Пэнфэй, Рафаэл Ратао Запасные: Ван Ханьи, Чжу Юэ, Хань Цзявэнь, Ян Хаоюй, Ма Чжэнь, Ян Шуай, Ming Huang, Се Пэнфэй, Ван Шилун, Лю Чэнюй, Ципэн 1 тайм Чунцин Тунлянлун: Haoyang Yao, Цзинь Пэнсян, Нгаде-Нгаджуи, Лукао, Yongqiang Wu, Чимпану, Yingkai Zhang, Zhixiong Zhang, Чэнь Чуньсинь, Mingshi Liu, Димата Запасные: Чимпану, Ruijie Yue, Haowen Wang, Yutao Bai, Mingshi Liu, Zitong Wu, Yongqiang Wu, Димата, Xuheng Huang, Suowei Wei, Yujun Ma, Jiale Liu

Следующий матч «Шанхай Шэньхуа » проведет 16 мая против «Юньнань Юйкунь».