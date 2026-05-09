Слот о «Ливерпуле»: «Если проведем лето как хотим – будем в следующем сезоне другой командой, 100%»
Арне Слот: будем другой командой, если проведем лето как хотим.
У Арне Слота спросили, верит ли он, что способен вернуть расположение фанатов «Ливерпуля».
«Да, верю. Не в этом сезоне – насчет этого сезона у них будет свое мнение, которое не изменить. Но если мы сможем провести лето так, как хотим, тогда я на 100% убежден в том, что мы будем в следующем сезоне другой командой. Другой в плане результатов, того, как все будет выглядеть.
Это не всегда так уж просто, потому что порой ты знаешь, что надо сделать, но не можешь. Однако для меня очевидно, чего нам не хватает в этом сезоне, и в том числе речь о здоровых игроках», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
«Зенит» уже точно чемпион?12285 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: This is Anfield
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ещё полмиллиарда просит на трансферы
Ещё полмиллиарда просит на трансферы
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Кого купить? Олисе? Ему зачем на понижение?
Я очень надеюсь, что его уволят! Более позорного тренера сложно вспомнить. Тебе дали полмиллиарда на игроков летом. У тебя был налаженный боеспособный коллектив. Все спустил в трубу и теперь сваливает все на подбор игроков. Просто удивительный персонаж. Как можно за год не наладить игру при таких игроках? Все паблики ливерпульские уже полгода залиты комментариями slot out.
Я очень надеюсь, что его уволят! Более позорного тренера сложно вспомнить. Тебе дали полмиллиарда на игроков летом. У тебя был налаженный боеспособный коллектив. Все спустил в трубу и теперь сваливает все на подбор игроков. Просто удивительный персонаж. Как можно за год не наладить игру при таких игроках? Все паблики ливерпульские уже полгода залиты комментариями slot out.
С другой стороны мало кто замечает что и не мало игроков было продано, почти на ту же сумму
С другой стороны мало кто замечает что и не мало игроков было продано, почти на ту же сумму
Так им всем замену купили и не сказать что хуже
А если нет, опять будут виноваты все кроме тебя? Просто смешно такое качество игры в этом сезоне оправдывать травмами, не полу резервом играем, а слот все ни как не признает свою плохую работу
А если нет, опять будут виноваты все кроме тебя? Просто смешно такое качество игры в этом сезоне оправдывать травмами, не полу резервом играем, а слот все ни как не признает свою плохую работу
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Пару туров назад у него все это было. Мы весь сезон это дерьмо хлебаем, не у всех память как у рыбки
Если летом сделать как все и хотят, то в следующем сезоне Ливерпуль будет другой командой. Без Слота )
Скажу как и все ливерпудлианцы: Слот аут! Абсолютное отсутствие игровых идей, неумение выбрать и правильно использовать игроков! Типичный современный голландский тренер, никакущий!
Скажу как и все ливерпудлианцы: Слот аут! Абсолютное отсутствие игровых идей, неумение выбрать и правильно использовать игроков! Типичный современный голландский тренер, никакущий!
Слишком категорично, но с общим посылом согласиться можно.
натуральный тен хаг номер два
Ага, шел бы ты лесом.
А мы хотим чтобы ты скрылся с глаз наших долой, в Голландию например! Тогда лето точно будет другим!
А прошлое лето вы провели не как хотели?
Надеюсь, что Слота уже не будет в следующем сезоне
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем