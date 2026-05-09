Слот о «Ливерпуле»: «Если проведем лето как хотим – будем в следующем сезоне другой командой, 100%»

Арне Слот: будем другой командой, если проведем лето как хотим.

У Арне Слота спросили, верит ли он, что способен вернуть расположение фанатов «Ливерпуля».

«Да, верю. Не в этом сезоне – насчет этого сезона у них будет свое мнение, которое не изменить. Но если мы сможем провести лето так, как хотим, тогда я на 100% убежден в том, что мы будем в следующем сезоне другой командой. Другой в плане результатов, того, как все будет выглядеть.

Это не всегда так уж просто, потому что порой ты знаешь, что надо сделать, но не можешь. Однако для меня очевидно, чего нам не хватает в этом сезоне, и в том числе речь о здоровых игроках», – сказал главный тренер «Ливерпуля ».