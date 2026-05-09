«Интер» показал фото со встречи с папой римским Львом XIV. Понтифик ранее поздравил команду с чемпионством, ему подарили футболку
Делегация чемпионов Италии прибыла на аудиенцию с главой римско-католической церкви в Ватикане. Сегодня миланцы проведут матч с «Лацио» в Риме.
Понтифик поздравил команду с победой в Серии А: «Предлагаю вам поразмыслить о вашем опыте, чтобы вы несли полезное для молодежи послание. Многие видят в вас своих героев».
Президент «Интера» Беппе Маротта подарил папе футболку клуба.
Фото: x.com/Inter
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Интера»
3 комментария
Коларова не сразу узнал) классная встреча)
👏👏👏👏👏👏👏👏
У Фраттези такая кислая мина на фото. Явно не рад, что его так далеко задвинули
