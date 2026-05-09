«Интер» показал фото со встречи с папой римским Львом XIV. Понтифик ранее поздравил команду с чемпионством, ему подарили футболку

«Интер » опубликовал фото со со встречи с папой римским Львом XIV.

Делегация чемпионов Италии прибыла на аудиенцию с главой римско-католической церкви в Ватикане. Сегодня миланцы проведут матч с «Лацио» в Риме.

Понтифик поздравил команду с победой в Серии А: «Предлагаю вам поразмыслить о вашем опыте, чтобы вы несли полезное для молодежи послание. Многие видят в вас своих героев».

Президент «Интера» Беппе Маротта подарил папе футболку клуба.

