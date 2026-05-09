«Реал» и Моуринью провели позитивные переговоры. Перес продвигает вариант с возвращением Жозе (Бен Джейкобс)

«Реал» и Моуринью провели позитивные переговоры.

Жозе Моуринью провел переговоры с «Реалом » о возможном возвращении в клуб.

Между мадридцами и тренером «Бенфики» состоялись позитивные контакты, сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

Португалец открыт к возвращению в «Реал», а в его действующем контракте с лиссабонским клубом есть пункт об отступных.

Ключевую роль в потенциальном назначении играет Флорентино Перес . Президент «Реала» лично продвигает вариант с возвращением Моуринью, который уже работал в «Мадриде» с 2010 по 2013 год.