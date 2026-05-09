  • «Реал» и Моуринью провели позитивные переговоры. Перес продвигает вариант с возвращением Жозе (Бен Джейкобс)
Жозе Моуринью провел переговоры с «Реалом» о возможном возвращении в клуб.

Между мадридцами и тренером «Бенфики» состоялись позитивные контакты, сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

Португалец открыт к возвращению в «Реал», а в его действующем контракте с лиссабонским клубом есть пункт об отступных.

Ключевую роль в потенциальном назначении играет Флорентино Перес. Президент «Реала» лично продвигает вариант с возвращением Моуринью, который уже работал в «Мадриде» с 2010 по 2013 год.

Источник: аккаунт Бена Джейкобса в X
Идеально - и Реал сильнее не станет, и следить за ним будет все также весело.
Ты пожалеешь
Мне кажется Моур не будет церемониться с Вальверде, Вини, Мбаппе. Он на своем веку видал игроков и покруче. Другое дело, не потерял ли Моур хватку, горит ли огонь в его глазах еще, или уже мысли о пенсии?
Учитывая кого он тренировал последние десять лет и что трофеи он не выигрывает четыре года, то думаю максимум моура - это пара месяцев в реале.
У него огня уже давным давно нет. Только мысли о неустойке
Вот что значит репутация
Заходит Жозе в хату и все сразу под шконки)), «ефиоптвоюмать!» и сразу понятно, кому не поздоровится больше всех))))
И уйдут они потом вместе с Фло держась за руки на встречу закату. Перес сам себе могилу роет, не купил Карло игроков, не дал Алонсо перестроить команду. Сейчас от безысходности полез вспоминать тренера который уже давно исчерпан ресурс...
Идеальный вариант для Реала, тренер, который сто лет не тренировал топ клубы, которого выгоняют даже из Фенербахче и к тому же он разучился выигрывать трофеи, как же я рад!))
До второго захода в Реал, Анчелотти блистал в Наполи и в Эвертоне, а после два раза взял ЛЧ с Реалом. Или это другое?
А по-вашему, это то же самое?
без дураков поболею за Моура в память о том самом Челси времен когда жизнь только начиналась...
То что это будет ажиотаж внимания - гарантирую! И пофиг как закончится это история. Любишь ты Маура или не навидишь - все равно будешь с пеной у рта доказывать что..... Это будет взрыв мозга. С такими персонажами в Реале и с таким главным тренером - это будет лучший сериал в мире в ближайшее время. Запасаемся попкорном!
ну а для ЦСКА- там скоро в Китае Слуцкий освободится...
Неплохая идея. Можно еще Модрича вернуть.
И Бензему с Роналду :)
Ну всё, возвращайте Озила, Хедиру и главное Концентрао
ну и Роналду тогда тоже возвращайте
