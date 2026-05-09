«Челси» и Алонсо провели переговоры. Хаби подтвердил готовность к долгосрочному проекту (Николо Скира)

«Челси» и Хаби Алонсо обсудили возможное сотрудничество, сообщает инсайдер Николо Скира.

Переговоры, которые состоялись на этой неделе, прошли положительно.

Алонсо подтвердил готовность к долгосрочному проекту и контракту. При этом в шорт-листе «Челси» по-прежнему есть другие кандидаты.