Миятович назначил бы Моуринью в «Реал»: «Команда 2 года ничего не выигрывает, и ей нужен кто-то с твердой рукой, тренер, который пользовался бы максимальным уважением игроков»

Предраг Миятович: «Реалу» нужен тренер с твердой рукой.

Бывший игрок и директор «Реала » Предраг Миятович рассказал, что назначил бы Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридской команды.

«Это человек с сильным характером. Команда уже два года ничего не выигрывает, и ей нужен кто-то с твердой рукой. Им нужен тренер, который пользовался бы максимальным уважением игроков.

Если бы я был спортивным директором прямо сейчас, у меня не было бы никаких сомнений: я назначил Жозе Моуринью на должность тренера мадридского «Реала».

Тренеру, который придет – а я бы хотел, чтобы это был Моуринью – придеся принимать сложные решения и многое менять. «Реал» не может продолжать играть с теми же игроками и делать вид, что на третий год у них получится выиграть титулы. Эта ситуация напоминает мне эпоху «Галактикос», – сказал Миятович.