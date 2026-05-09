21

Миятович назначил бы Моуринью в «Реал»: «Команда 2 года ничего не выигрывает, и ей нужен кто-то с твердой рукой, тренер, который пользовался бы максимальным уважением игроков»

Предраг Миятович: «Реалу» нужен тренер с твердой рукой.

Бывший игрок и директор «Реала» Предраг Миятович рассказал, что назначил бы Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридской команды. 

«Это человек с сильным характером. Команда уже два года ничего не выигрывает, и ей нужен кто-то с твердой рукой. Им нужен тренер, который пользовался бы максимальным уважением игроков.

Если бы я был спортивным директором прямо сейчас, у меня не было бы никаких сомнений: я назначил Жозе Моуринью на должность тренера мадридского «Реала».

Тренеру, который придет – а я бы хотел, чтобы это был Моуринью – придеся принимать сложные решения и многое менять. «Реал» не может продолжать играть с теми же игроками и делать вид, что на третий год у них получится выиграть титулы. Эта ситуация напоминает мне эпоху «Галактикос», – сказал Миятович.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
Без абсолютной поддержки фигуры тренера со стороны руководства клуба, а также ввода правила «никому не гарантировано место в стартовом составе» - все это не имеет значения. Чисто формальная говорящая голова очередная.
Моуриньо в Реале - это было бы любопытно с учетом того, что Моу вроде как в последние годы сам говорил что-то типа "Это не я стал хуже, как тренер, это игроки (молодежь) изменились". Что у них не тот характер, не та мотивация. Не настолько преданы делу(фокус на соцсетях, внешнем виде и прочих эгоистичных проявлениях), их сложно зажечь по-настоящему.
Как будто бы признал, что его методы не работают.
И тут он возвращается в Реал, где все эти, с его точки зрения, проблемы цветут пышным цветом... Интригующе.
Вперёд Маур!
Смысл тогда было увольнять Алонсо?! По логике Вини опять начнет ныть и Маура выставят за дверь
Приглашение Моуриньо — это как болид «Формулы-1» в эволюции автобуса. Сначала по б/у схемам ему прикручивают апгрейд до двухэтажного автобуса. Потом, если всё пойдёт по плану, через сезон можно заманить Симеоне для следующего уровня — уже трёхэтажного автобуса.
И вот тогда команда наконец доведёт парковку автобуса до уровня искусства!
