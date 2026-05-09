Миятович назначил бы Моуринью в «Реал»: «Команда 2 года ничего не выигрывает, и ей нужен кто-то с твердой рукой, тренер, который пользовался бы максимальным уважением игроков»
Бывший игрок и директор «Реала» Предраг Миятович рассказал, что назначил бы Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридской команды.
«Это человек с сильным характером. Команда уже два года ничего не выигрывает, и ей нужен кто-то с твердой рукой. Им нужен тренер, который пользовался бы максимальным уважением игроков.
Если бы я был спортивным директором прямо сейчас, у меня не было бы никаких сомнений: я назначил Жозе Моуринью на должность тренера мадридского «Реала».
Тренеру, который придет – а я бы хотел, чтобы это был Моуринью – придеся принимать сложные решения и многое менять. «Реал» не может продолжать играть с теми же игроками и делать вид, что на третий год у них получится выиграть титулы. Эта ситуация напоминает мне эпоху «Галактикос», – сказал Миятович.
Как будто бы признал, что его методы не работают.
И тут он возвращается в Реал, где все эти, с его точки зрения, проблемы цветут пышным цветом... Интригующе.
И вот тогда команда наконец доведёт парковку автобуса до уровня искусства!